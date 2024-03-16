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Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК
Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК - 16.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК
Предпринимаются попытки создать фейковые ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), откуда пытаются заполучить данные у избирателей, сообщила глава... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T17:58+0300
2024-03-16T17:58+0300
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цик
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Предпринимаются попытки создать фейковые ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), откуда пытаются заполучить данные у избирателей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Пытаются, создают фейковые сайты ЦИКа, предлагают всякие глупости (избирателям)… для того, чтобы вытянуть персональные данные и так далее", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК и призвала россиян заходить только на официальный сайт ЦИК. Памфилова также рассказала о тесной работе с Роскомнадзором. "Буквально сегодня ими был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем сейчас его рекламировать (называть). До этого также блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их было тьма", — сказала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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цик, элла памфилова
Выборы президента России, ЦИК, Элла Памфилова
17:58 16.03.2024
 
Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК

Памфилова: создаются фейковые ресурсы ЦИК, откуда пытаются заполучить данные у избирателей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Предпринимаются попытки создать фейковые ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), откуда пытаются заполучить данные у избирателей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Пытаются, создают фейковые сайты ЦИКа, предлагают всякие глупости (избирателям)… для того, чтобы вытянуть персональные данные и так далее", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК и призвала россиян заходить только на официальный сайт ЦИК.
Памфилова также рассказала о тесной работе с Роскомнадзором.
"Буквально сегодня ими был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем сейчас его рекламировать (называть). До этого также блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их было тьма", — сказала она.
Мобильные телефоны - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку
11 марта, 02:02
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЦИКЭлла Памфилова
 
 
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