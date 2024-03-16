https://1prime.ru/20240316/846383815.html

Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК

Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК - 16.03.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК

Предпринимаются попытки создать фейковые ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), откуда пытаются заполучить данные у избирателей, сообщила глава... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T17:58+0300

2024-03-16T17:58+0300

2024-03-16T17:58+0300

выборы президента россии

цик

элла памфилова

https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Предпринимаются попытки создать фейковые ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), откуда пытаются заполучить данные у избирателей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Пытаются, создают фейковые сайты ЦИКа, предлагают всякие глупости (избирателям)… для того, чтобы вытянуть персональные данные и так далее", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК и призвала россиян заходить только на официальный сайт ЦИК. Памфилова также рассказала о тесной работе с Роскомнадзором. "Буквально сегодня ими был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК, мы не будем сейчас его рекламировать (называть). До этого также блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их было тьма", — сказала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240311/golos-846077050.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цик, элла памфилова