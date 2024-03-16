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Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России
Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России - 16.03.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России
Запад подталкивает людей на экстремистскую деятельность по время выбором российского лидера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T18:53+0300
2024-03-16T18:53+0300
2024-03-16T18:53+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Запад подталкивает людей на экстремистскую деятельность по время выбором российского лидера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее стало известно, что поручения портить бюллетени исходили из Украины и некоторых европейских стран."Сегодня они (западные страны - ред.) перешли просто к экстремистской деятельности… Они науськивают, натравливают людей, которые очевидно находятся с ними в какой-то связи, для того, чтобы они просто приходили на участки и занимались вот этой экстремистской деятельностью. Они не имеют право это делать", — отметила Захарова. Она добавила, что западные дипломаты в Москве в дни выборов "делают все, чтобы помешать голосованию".Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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россия, выборы президента рф, запад
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, ЗАПАД
Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России
Захарова: Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Запад подталкивает людей на экстремистскую деятельность по время выбором российского лидера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее стало известно, что поручения портить бюллетени исходили из Украины и некоторых европейских стран.
"Сегодня они (западные страны - ред.) перешли просто к экстремистской деятельности… Они науськивают, натравливают людей, которые очевидно находятся с ними в какой-то связи, для того, чтобы они просто приходили на участки и занимались вот этой экстремистской деятельностью. Они не имеют право это делать", — отметила Захарова.
Она добавила, что западные дипломаты в Москве в дни выборов "делают все, чтобы помешать голосованию".
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.