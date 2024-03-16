https://1prime.ru/20240316/846384317.html

Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России

Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила, что Запад провоцирует экстремизм на выборах в России

Запад подталкивает людей на экстремистскую деятельность по время выбором российского лидера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T18:53+0300

2024-03-16T18:53+0300

2024-03-16T18:53+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_0:12:3037:1720_1920x0_80_0_0_e69e8e5781146469db8d05152466075b.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Запад подталкивает людей на экстремистскую деятельность по время выбором российского лидера, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее стало известно, что поручения портить бюллетени исходили из Украины и некоторых европейских стран."Сегодня они (западные страны - ред.) перешли просто к экстремистской деятельности… Они науськивают, натравливают людей, которые очевидно находятся с ними в какой-то связи, для того, чтобы они просто приходили на участки и занимались вот этой экстремистской деятельностью. Они не имеют право это делать", — отметила Захарова. Она добавила, что западные дипломаты в Москве в дни выборов "делают все, чтобы помешать голосованию".Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

https://1prime.ru/20240316/846371406.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф, запад