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Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах

Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ

Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах

Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T19:21+0300

2024-03-16T19:21+0300

2024-03-16T19:21+0300

выборы президента россии

россия

дмитрий медведев

выборы президента рф

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - отметил Медведев в своем Telegram-канале. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа. Согласно официальным данным, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней, было испорчено 214 бюллетеней.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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россия, дмитрий медведев, выборы президента рф