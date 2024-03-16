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Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах
Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T19:21+0300
2024-03-16T19:21+0300
2024-03-16T19:21+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - отметил Медведев в своем Telegram-канале. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа. Согласно официальным данным, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней, было испорчено 214 бюллетеней.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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россия, дмитрий медведев, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Выборы президента РФ
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах
Медведев предупредил об ответственности за преступления на избирательных участках
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - отметил Медведев в своем Telegram-канале.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа.
Согласно официальным данным, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней, было испорчено 214 бюллетеней.
Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.