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Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах
Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T19:21+0300
2024-03-16T19:21+0300
выборы президента россии
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - отметил Медведев в своем Telegram-канале. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа. Согласно официальным данным, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней, было испорчено 214 бюллетеней.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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россия, дмитрий медведев, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Выборы президента РФ
19:21 16.03.2024
 
Медведев предупредил об ответственности за преступления на выборах

Медведев предупредил об ответственности за преступления на избирательных участках

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ответственность по статье о госизмене ждет людей, совершающих преступления на избирательных участках, а также их соучастников, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - отметил Медведев в своем Telegram-канале.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа.
Согласно официальным данным, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней, было испорчено 214 бюллетеней.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах
14 марта, 11:38
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯДмитрий МедведевВыборы президента РФ
 
 
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