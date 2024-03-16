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FT узнала о "дыре" на €56 млрд в европейских расходах на оборону НАТО

FT узнала о "дыре" на €56 млрд в европейских расходах на оборону НАТО - 16.03.2024, ПРАЙМ

FT узнала о "дыре" на €56 млрд в европейских расходах на оборону НАТО

Некоторым членам НАТО нужно найти дополнительные 56 миллиардов евро для целевого индекса оборонных расходов блока, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T23:20+0300

2024-03-16T23:20+0300

2024-03-16T23:20+0300

нато

оборона

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Некоторым членам НАТО нужно найти дополнительные 56 миллиардов евро для целевого индекса оборонных расходов блока, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты немецкого института экономических исследований (IFO).IFO сообщил, что ранее обладателем самого большого дефицита была Германия, которая в 2023 году потратила на 14 миллиардов евро меньше нужного. Однако за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое и планирует полностью закрыть его в этом году.По данным FT, второе место по "оборонному дефициту" занимает Испания (€11 млрд), далее следует Италия (€10,8 млрд), а замыкает список Бельгия (€4,6 млрд).В прошлом году долг каждой из этих трех стран превышал сто процентов их ВВП."Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют больших возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других областях", — заявил экономист IFO Марсель Шлеппер. Он назвал ситуацию сложной, напомнив о протестах немецких фермеров.Показатель оборонных расходов в два процента от ВВП установили в качестве минимального только в 2023 году. Германия к тому моменту тратила на оборону 1,57% ВВП, Канада — 1,38%, Турция — 1,31%. Самый низкий индекс (0,72%) был у Люксембурга.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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нато, оборона