https://1prime.ru/20240316/gruzoperevozki-846349158.html

Европа снова обратилась к России за помощью. Ответ будет неожиданным

Европа снова обратилась к России за помощью. Ответ будет неожиданным - 16.03.2024, ПРАЙМ

Европа снова обратилась к России за помощью. Ответ будет неожиданным

Обозначенный в западных СМИ рост спроса на железнодорожные перевозки через Россию на фоне кризиса в Красном море сильно преувеличен – при всем желании... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T04:04+0300

2024-03-16T04:04+0300

2024-03-16T04:04+0300

экономика

логистика

грузоперевозки

суэцкий канал

красное море

железнодорожные перевозки

эксклюзив

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Обозначенный в западных СМИ рост спроса на железнодорожные перевозки через Россию на фоне кризиса в Красном море сильно преувеличен – при всем желании российские железные дороги не смогут в обозримой перспективе вместить этот трафик. Но у нашей страны есть гораздо более интересное предложение для грузоперевозчиков.На фоне нападений хуситов на транспортные суда в Красном море резко возрос спрос на поставки товаров из Азии в Европу через Россию, пишет Financial Times. Ссылаясь на данные логистической компании DHL, издание указывает, что запросы на перевозку грузов по российским железным дорогам выросли на 40%. О росте перевозок через Россию на треть с начала этого года сообщила и базирующаяся в Нидерландах Rail Bridge Cargo.Грузовой трафик из Азии в Европу во многом определяет мировую торговлю. По новому Шелковому пути идет широкий ассортимент товаров: от одежды и обуви до сложных микрочипов. Самый популярный коридор – через Красное море и Суэцкий канал. Он занимает вдвое меньше времени, чем альтернативный путь вокруг Африки, на него приходится почти 20% грузоперевозок. А на товарообороты Европой и Азией и все 40%.Однако после того, как в начале этого года йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, трафик переместился на другие направления. В том числе, в Россию. Однако сами перевозчики значительного роста грузопотока не заметили. По оценке Asia Import Group, перевозки из Китая в Европу по российским железным дорогам составляют около 10% от всего грузопотока в этом направлении и спрос на них небольшой.Конечно, есть и альтернативные сухопутные коридоры, например, через Среднюю Азию и Каспий. "Но российский железнодорожный маршрут короче и характеризуется гораздо более простым рельефом, что делает его заметно удобнее, чем транзит Китай-Европа через Казахстан и страны Закавказья. Последний, скорее, является альтернативой, инструментом диверсификации, чем полноценной заменой российскому транзиту", - пояснил сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов.Не выдержат трафикаНа значимый прирост трафика через РЖД и доходов от него эксперты не надеются. Ведь железная дорога не может заменить морской транспорт. Это дорогие перевозки, объемы которых ограничены возможностями инфраструктуры.Российская железнодорожная сеть и так в значительной степени загружена, что делает потенциал дальнейшего прироста грузопотока сомнительным. Есть планы по расширению пропускной способности Восточного полигона (БАМ+Транссиб) в текущем году до 180 миллионов тонн с примерно 150 миллионов тонн в 2023 году. При этом в 2024 году РЖД ожидает роста погрузки на 1,7%, а грузооборота - на 3,4%. Львиная доля этого роста придется на возросший трафик России с Китаем. Проще говоря, железной дороги нам самим не хватает, а к более масштабному росту инфраструктура не готова.Кроме того, сухопутные маршруты не исключают неприятных инцидентов. "Уже были случаи на автомобильном транспорте в Казахстане, когда застревали наши дальнобойщики", - приводит пример заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов. Именно по этой причине строительство коридоров через нестабильные страны глобального Юга пока не продвинулись дальше проектов.В целом массовый разворот грузов на железную дорогу вместо моря находится под большим вопросом. Львиная доля графика через Суэц уже перераспределена в пользу маршрута через мыс Доброй Надежды в обход Африки. По оценкам Российско-Арабского Делового Совета, свыше 90% транзита ушло именно туда.Тем не менее, часть грузов, где критично важны сроки, действительно стала направляться по российскому транзитному коридору. В целом, несмотря на высокую динамику, зафиксированную FT, на Россию перераспределяется не очень значимая часть Суэцкого графика.Север надежнееБолее перспективным эксперты видят вариант расширения использования возможностей Северного морского пути (СМП). С 2019 года "навигационное окно" на этом маршруте увеличилось, а с 2024 года трафик должен стать круглогодичным. Уже начали организовывать российские морские линии, которые перевозят грузы после ухода тех, кто отказался с нами сотрудничать.В Минвостокразвития рассчитывают, что в этом году грузооборот по самой северной морской транспортной артерии достигнет 72 миллионов тонн, что в два раза выше прошлогодних показателей. Все это станет возможным благодаря атомному ледокольному флоту, созданию арктического транспортного флота, развитию северных портов, а главное - растущему запросу на промышленное освоение Арктики.Но и это направление будет приоритетным, прежде всего, для России. Нужные нам грузы лучше перевозить либо по международным водам, либо по водам своей юрисдикции и по своей территории, чтобы избежать инцидентов, уверен Степанов. Ведь с одной стороны, хуситы уверяют, что нашим торговым судам в Красном море ничего не угрожает. Но с другой - там присутствует и военный флот стран, которые нам наносят экономический и военный ущерб."Ну и главное, нужно больше развивать свой транспорт: и железнодорожный, и морской, и автомобильный для того, чтобы наш транспорт мог больше зарабатывать", - добавил он. Как минимум, мы ничего не потеряем, но, вероятно, сможем и неплохо заработать.Придут в Россию другим путемДело в том, что из-за изменения цепочек мировой логистики поставки из Азии в Европу и обратно будут только расти. Уже сейчас спрос на маршруты через Россию мог быть значительно выше, однако многие западные компании не хотят сотрудничать с нами из-за санкций.Однако бизнес всегда делает то, что ему выгодно, не оглядываясь на политические заявления. Если реальных рисков на маршруте нет, грузы застрахованы, инфраструктура обеспечена, а перевозки быстрые и выгодные, выберут именно его.Китай, являющийся главным торговым партнером для почти 150 стран, уже оценил преимущества Севморпути: в октябре 2023 года контейнеровоз из Китая впервые дошел до порта Балтийск Калининградской области именно этим маршрутом. Выгода очевидна: он на 8 тысяч километров короче традиционного пути через Суэцкий канал, что позволит сократить время доставки грузов с пяти-шести недель до трех.Таким образом, грузовая база СМП будет расти за счет не только российских, но и зарубежных грузоотправителей. На Ближнем Востоке, по обе стороны от Суэцкого канала, разгораются масштабные конфликты. Велик риск того, что они будут расширяться. Это уже привело к существенному увеличению страховых премий и стоимости фрахта.При этом инвестиции в проекты, связанные с СМП, до 2035 года составят около 19,5 триллиона рублей. Значит, маршрут будет развиваться, появятся выгодные предложения для грузоперевозчиков. Вкупе с ожиданиями дальнейшего потепления климата в Арктике потенциал спроса на СМП гораздо выше, чем на железнодорожные перевозки из Азии в Европу.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

логистика, грузоперевозки, суэцкий канал, красное море, железнодорожные перевозки, эксклюзив