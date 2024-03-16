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Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры
Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры - 16.03.2024, ПРАЙМ
Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры, не указав при этом конкретные... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T22:11+0300
2024-03-16T22:11+0300
турция
инфляция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 мар – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры, не указав при этом конкретные сроки. "Особенно в последние годы, несмотря на пандемию, региональные войны, глобальный экономический кризис и землетрясения 6 февраля (2023 года, на юго-востоке Турции – ред.) - катастрофу века, мы не пошли на компромисс с этой позицией. Мы стараемся минимизировать финансовое бремя, которое несут для нашего народа региональные кризисы и нестабильность... Кроме того, мы снова снизим инфляцию до однозначной цифры и обеспечим более постоянный рост благосостояния всех слоёв общества", - заявил турецкий лидер. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили её в 121,98%. Турция по итогам 2023 года вошла в пятёрку стран с самой высокой годовой инфляцией - показатель составил 65%. Однако местный регулятор ожидает выравнивания ситуации: прогноз нацбанка Турции на конец текущего года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Стоимость национальной турецкой валюты в понедельник обновила свой исторический минимум, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала года она потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль.
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турция, инфляция, реджеп тайип эрдоган
ТУРЦИЯ, инфляция, Реджеп Тайип Эрдоган
22:11 16.03.2024
 
Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначной цифры

Эрдоган заявил, что власти поставили целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 16 мар – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры, не указав при этом конкретные сроки.
"Особенно в последние годы, несмотря на пандемию, региональные войны, глобальный экономический кризис и землетрясения 6 февраля (2023 года, на юго-востоке Турции – ред.) - катастрофу века, мы не пошли на компромисс с этой позицией. Мы стараемся минимизировать финансовое бремя, которое несут для нашего народа региональные кризисы и нестабильность... Кроме того, мы снова снизим инфляцию до однозначной цифры и обеспечим более постоянный рост благосостояния всех слоёв общества", - заявил турецкий лидер.
Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили её в 121,98%. Турция по итогам 2023 года вошла в пятёрку стран с самой высокой годовой инфляцией - показатель составил 65%. Однако местный регулятор ожидает выравнивания ситуации: прогноз нацбанка Турции на конец текущего года составляет 36% и 14% - на 2025 год.
Стамбул, Турция
СМИ предположило, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку до 47,5%
19:30
Стоимость национальной турецкой валюты в понедельник обновила свой исторический минимум, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала года она потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль.
 
ТУРЦИЯинфляцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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