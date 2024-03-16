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Аналитик раскрыл, что ждет рубль сразу после выборов

Аналитик раскрыл, что ждет рубль сразу после выборов - 16.03.2024, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, что ждет рубль сразу после выборов

Курс рубля на следующей неделе определят два ключевых события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке. Оба они уже учтены рынком, однако... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T03:03+0300

2024-03-16T03:03+0300

2024-03-16T03:03+0300

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Курс рубля на следующей неделе определят два ключевых события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке. Оба они уже учтены рынком, однако доллар все же может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Ослабление рубля на уходящей неделе было спровоцировано несколькими факторами: нарастающей геополитической напряженностью, а также выжидательной позицией участников рынка перед президентскими выборами 15-17 марта. Дополнительное давление на курс рубля оказали данные по инфляции в США, которые вызвали опасения ужесточения ДКП ФРС.Нефть Brent превысила уровень сопротивления 84 доллара за баррель и стремится к следующему - 87,5. При сохранении геополитических рисков и снижении доллара можно рассмотреть уровень 88,50 за баррель. Дорожающая нефть — позитивный фактор для российской валюты. Но есть и вариант ослабления – если будет пробит уровень 92,3 за доллар, следующий рубеж —93,3 рубля.На следующей неделе рынок будет ориентироваться на результаты выборов российского президента. Событие уже учтено рынком, политическая стабильность оказывает дополнительную поддержку рублю.Кроме выборов, в центре внимания участников рынка будет заседание ЦБ России, которое пройдет 22 марта (пятница). Ожидается сохранение ставки на 16%. Хотя недельные темпы роста цен замедлились, годовая инфляция практически не изменилась из-за эффекта расчетной базы прошлого года. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.Из последнего выступления 16 февраля можно сделать следующие выводы о перспективах денежно-кредитной политики регулятора:1. ЦБ повысил прогноз по среднегодовой ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с предыдущей оценки. Это отражает необходимость длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции до целевого уровня 4%.2. Хотя ЦБ видит пространство для постепенного снижения ключевой ставки, ее возвращение к нейтральным значениям будет происходить плавно. Траектория ставки будет зависеть от скорости и характера дезинфляционных процессов.3. В 2025 году ЦБ прогнозирует среднегодовую ключевую ставку в диапазоне 8-10% годовых, что также свидетельствует о сохранении относительно жесткой денежно-кредитной политики.Таким образом, ЦБ намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику продолжительное время для надежного закрепления инфляции вблизи 4%, допуская лишь постепенное и плавное снижение ключевой ставки.На валютный рынок решение ЦБ, скорее всего, не окажет существенного влияния. Диапазоны на ближайшее время: для доллара 90-93,30 рубля, евро 99,1-101,8 рубля, юаня 12,5-12,9 рубля.

https://1prime.ru/20240308/dollar-846073934.html

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эксклюзив, курс рубля, курсы валют, владислав антонов, bitriver