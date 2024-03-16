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В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов
В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов - 16.03.2024, ПРАЙМ
В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов
На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. | 16.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе 3 188 462, бумажные бюллетени 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", - сказала Кириллова. В свою очередь заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что "проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки". В Москве можно проголосовать тремя способами: бумажным бюллетенем, с помощью терминалов электронного голосования, а также дистанционно на сайте elec.mos.ru.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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Выборы президента России, РОССИЯ, МОСКВА, Выборы президента РФ
В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов
Более 4,2 млн человек проголосовало во второй день в Москве на выборах президента России
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе 3 188 462, бумажные бюллетени 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", - сказала Кириллова.
В свою очередь заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что "проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки".
В Москве можно проголосовать тремя способами: бумажным бюллетенем, с помощью терминалов электронного голосования, а также дистанционно на сайте elec.mos.ru.
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Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.