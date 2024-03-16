https://1prime.ru/20240316/moskva-846385574.html

В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов

В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов - 16.03.2024, ПРАЙМ

В Москве проголосовало 4,2 миллиона человек во второй день выборов

На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T20:49+0300

2024-03-16T20:49+0300

2024-03-16T20:50+0300

выборы президента россии

россия

москва

выборы президента рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/83/842638328_0:124:3012:1818_1920x0_80_0_0_a9f7fc17315f97f57b22de5c4755b21a.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе 3 188 462, бумажные бюллетени 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", - сказала Кириллова. В свою очередь заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что "проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки". В Москве можно проголосовать тремя способами: бумажным бюллетенем, с помощью терминалов электронного голосования, а также дистанционно на сайте elec.mos.ru.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

https://1prime.ru/20240316/belgorod-846384874.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, выборы президента рф