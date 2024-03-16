Чьи налоги вырастут, а кому их обнулят - 16.03.2024, ПРАЙМ
Чьи налоги вырастут, а кому их обнулят
Президент Владимир Путин заявил, что следует сделать налоговую систему более справедливой. А справедливость будет, если налоги вырастут у тех физических лиц,... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T08:00+0300
2024-03-16T08:00+0300
2024-03-16T08:00+0300
экономика
имущественные налоги
подоходный налог
мнения аналитиков
?1710565202
Президент Владимир Путин заявил, что следует сделать налоговую систему более справедливой. А справедливость будет, если налоги вырастут у тех физических лиц, которые получают большие доходы.С введением Налогового кодекса в 2001 году был установлен НДФЛ с совокупного дохода по ставке 13%. Это было сделано, для того чтобы вывести зарплаты из серых схем.С 2021 года ввели новую ставку 15% с доходов свыше 5 миллионов рублей, в дальнейшем планируется повысить ставку по НДФЛ до 20 процентов с совокупного дохода свыше 5 млн руб.Для совокупных доходов до 5 миллиона рублей включительно ставка останется на уровне 13 процентов. Например, если человек получает 4 миллиона рублей в год (налоговый период), то ставка налога составит 13 процентов, и НДФЛ придётся заплатить на сумму 520 тысяч рублей.Если совокупная сумма дохода физлица превысит 5 миллионов рублей, то НДФЛ составит 650 тысяч рублей плюс 15 процентов с суммы, превышающей 5 миллионов.В 2024 году физическим лицам придется дополнительно платить НДФЛ со всех в совокупности доходов, полученных в виде процентов по вкладам в банках. При этом необлагаемая сумма дохода составит максимальную ставку ЦБ в 2023 году (16%), умноженную на 1 миллион рублей = 160 тыс. руб.Например, если в 2023 году человек по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 300 тысяч рублей, то необлагаемая сумма дохода составит 160 тысяч рублей. А облагаемая сумма дохода - 140 тысяч рублей. Умножив эту сумму на 13 процентов получим 18,2 тысячи рублей. Именно такую сумму НДФЛ придется уплатить до 1 декабря 2024 года.Если гражданин по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 150 тысяч рублей, то он не попадет под налогообложение, так как меньше установленной необлагаемой суммы 160 тыс. руб., и НДФЛ будет равен нулю.В перспективе планируется освободить от НДФЛ граждан, получающих маленькие доходы, а также многодетные семьи. Нижняя грань доходов, для которых могут обнулить налог, не определена – предлагают и 30, и 50 тысяч рублей. Однако дальше стадии обсуждения эта идея пока не зашла.
Президент Владимир Путин заявил, что следует сделать налоговую систему более справедливой. А справедливость будет, если налоги вырастут у тех физических лиц, которые получают большие доходы.
С введением Налогового кодекса в 2001 году был установлен НДФЛ с совокупного дохода по ставке 13%. Это было сделано, для того чтобы вывести зарплаты из серых схем.
С 2021 года ввели новую ставку 15% с доходов свыше 5 миллионов рублей, в дальнейшем планируется повысить ставку по НДФЛ до 20 процентов с совокупного дохода свыше 5 млн руб.
Для совокупных доходов до 5 миллиона рублей включительно ставка останется на уровне 13 процентов. Например, если человек получает 4 миллиона рублей в год (налоговый период), то ставка налога составит 13 процентов, и НДФЛ придётся заплатить на сумму 520 тысяч рублей.
Путин допустил переход на прогрессивное налогообложение
13 марта, 07:27
Если совокупная сумма дохода физлица превысит 5 миллионов рублей, то НДФЛ составит 650 тысяч рублей плюс 15 процентов с суммы, превышающей 5 миллионов.
В 2024 году физическим лицам придется дополнительно платить НДФЛ со всех в совокупности доходов, полученных в виде процентов по вкладам в банках. При этом необлагаемая сумма дохода составит максимальную ставку ЦБ в 2023 году (16%), умноженную на 1 миллион рублей = 160 тыс. руб.
Например, если в 2023 году человек по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 300 тысяч рублей, то необлагаемая сумма дохода составит 160 тысяч рублей. А облагаемая сумма дохода - 140 тысяч рублей. Умножив эту сумму на 13 процентов получим 18,2 тысячи рублей. Именно такую сумму НДФЛ придется уплатить до 1 декабря 2024 года.
Если гражданин по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 150 тысяч рублей, то он не попадет под налогообложение, так как меньше установленной необлагаемой суммы 160 тыс. руб., и НДФЛ будет равен нулю.
В перспективе планируется освободить от НДФЛ граждан, получающих маленькие доходы, а также многодетные семьи. Нижняя грань доходов, для которых могут обнулить налог, не определена – предлагают и 30, и 50 тысяч рублей. Однако дальше стадии обсуждения эта идея пока не зашла.
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