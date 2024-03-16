https://1prime.ru/20240316/nalog-846337567.html

Чьи налоги вырастут, а кому их обнулят

Чьи налоги вырастут, а кому их обнулят - 16.03.2024, ПРАЙМ

Чьи налоги вырастут, а кому их обнулят

Президент Владимир Путин заявил, что следует сделать налоговую систему более справедливой. А справедливость будет, если налоги вырастут у тех физических лиц,... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T08:00+0300

2024-03-16T08:00+0300

2024-03-16T08:00+0300

экономика

имущественные налоги

подоходный налог

мнения аналитиков

?1710565202

Президент Владимир Путин заявил, что следует сделать налоговую систему более справедливой. А справедливость будет, если налоги вырастут у тех физических лиц, которые получают большие доходы.С введением Налогового кодекса в 2001 году был установлен НДФЛ с совокупного дохода по ставке 13%. Это было сделано, для того чтобы вывести зарплаты из серых схем.С 2021 года ввели новую ставку 15% с доходов свыше 5 миллионов рублей, в дальнейшем планируется повысить ставку по НДФЛ до 20 процентов с совокупного дохода свыше 5 млн руб.Для совокупных доходов до 5 миллиона рублей включительно ставка останется на уровне 13 процентов. Например, если человек получает 4 миллиона рублей в год (налоговый период), то ставка налога составит 13 процентов, и НДФЛ придётся заплатить на сумму 520 тысяч рублей.Если совокупная сумма дохода физлица превысит 5 миллионов рублей, то НДФЛ составит 650 тысяч рублей плюс 15 процентов с суммы, превышающей 5 миллионов.В 2024 году физическим лицам придется дополнительно платить НДФЛ со всех в совокупности доходов, полученных в виде процентов по вкладам в банках. При этом необлагаемая сумма дохода составит максимальную ставку ЦБ в 2023 году (16%), умноженную на 1 миллион рублей = 160 тыс. руб.Например, если в 2023 году человек по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 300 тысяч рублей, то необлагаемая сумма дохода составит 160 тысяч рублей. А облагаемая сумма дохода - 140 тысяч рублей. Умножив эту сумму на 13 процентов получим 18,2 тысячи рублей. Именно такую сумму НДФЛ придется уплатить до 1 декабря 2024 года.Если гражданин по всем вкладам получил доход в виде процентов в банках в размере 150 тысяч рублей, то он не попадет под налогообложение, так как меньше установленной необлагаемой суммы 160 тыс. руб., и НДФЛ будет равен нулю.В перспективе планируется освободить от НДФЛ граждан, получающих маленькие доходы, а также многодетные семьи. Нижняя грань доходов, для которых могут обнулить налог, не определена – предлагают и 30, и 50 тысяч рублей. Однако дальше стадии обсуждения эта идея пока не зашла.

https://1prime.ru/20240313/nalogi-846236825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Галина Семенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0f/846336817_0:0:852:852_100x100_80_0_0_e3053495696aec96e2ae53da68bc2882.jpg

Галина Семенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0f/846336817_0:0:852:852_100x100_80_0_0_e3053495696aec96e2ae53da68bc2882.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Галина Семенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0f/846336817_0:0:852:852_100x100_80_0_0_e3053495696aec96e2ae53da68bc2882.jpg

имущественные налоги, подоходный налог, мнения аналитиков