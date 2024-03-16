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В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов - 16.03.2024, ПРАЙМ
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В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов
В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов - 16.03.2024, ПРАЙМ
В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов
Государствам-членам НАТО следует ожидать еще несколько лет напряженных отношений с Москвой, высказался заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T21:26+0300
2024-03-16T21:26+0300
политика
мир
россия
нато
выборы президента рф
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КИШИНЕВ, 16 мар - ПРАЙМ. Государствам-членам НАТО следует ожидать еще несколько лет напряженных отношений с Москвой, высказался заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ."Нам надо готовиться еще как минимум на несколько лет к напряженным отношениям. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры", — указал Джоанэ. Он полагает, что президентские выборы в России не изменят ситуацию. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Президент Владимир Путин после начала специальной военной операции отмечал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, а альянс тем временем расширяется и приближается к российским границам.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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мир, россия, нато, выборы президента рф
Политика, МИР, РОССИЯ, НАТО, Выборы президента РФ
21:26 16.03.2024
 
В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов

Джоанэ: НАТО надо готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© Фото : NATO
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КИШИНЕВ, 16 мар - ПРАЙМ. Государствам-членам НАТО следует ожидать еще несколько лет напряженных отношений с Москвой, высказался заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"Нам надо готовиться еще как минимум на несколько лет к напряженным отношениям. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры", — указал Джоанэ.
Он полагает, что президентские выборы в России не изменят ситуацию.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине
08:31
Президент Владимир Путин после начала специальной военной операции отмечал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, а альянс тем временем расширяется и приближается к российским границам.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
ПолитикаМИРРОССИЯНАТОВыборы президента РФ
 
 
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