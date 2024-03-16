https://1prime.ru/20240316/rubl-846383970.html
СМИ сообщило долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год
СМИ сообщило долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год - 16.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год
Доля российской валюты в расчетах за экспорт со странами всех направлений в 2023 году рекордно выросла за за последние пять лет, пишет РБК, ссылаясь на данные... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T18:22+0300
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Доля российской валюты в расчетах за экспорт со странами всех направлений в 2023 году рекордно выросла за за последние пять лет, пишет РБК, ссылаясь на данные Центробанка.РБК сообщает, что доля рубля для расчетов за экспорт в прошлом году составила 39 процентов. За год индекс увеличился на 11,2 п. п., а за пять лет - на 24 п. п.По информации издания, минимальная доля рубля была в 2021 году (14,3%). А в 2022 она быстро увеличилась 27,8%. После рубля идут доллар и евро (31,5%), список замыкают валюты дружественных стран (29,4%).Доля российской валюты в 2023 году уступила доле дружественных за импорт с азиатскими странами: юанем оплачивают чуть более половины экспорта из Азии.Ранее РБК со ссылкой на информацию ЦБ информировал, что доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза. В 2024 году она составила 48,1 процента по сравнению с 21,9 процента в 2022 году.
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россия, рубль
СМИ сообщило долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год
РБК: рубль стал основной валютой в расчетах с Европой и Азией за 2023 год
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ.
Доля российской валюты в расчетах за экспорт со странами всех направлений в 2023 году рекордно выросла за за последние пять лет, пишет РБК
, ссылаясь на данные Центробанка.
РБК сообщает, что доля рубля для расчетов за экспорт в прошлом году составила 39 процентов. За год индекс увеличился на 11,2 п. п., а за пять лет - на 24 п. п.
По информации издания, минимальная доля рубля была в 2021 году (14,3%). А в 2022 она быстро увеличилась 27,8%. После рубля идут доллар и евро (31,5%), список замыкают валюты дружественных стран (29,4%).
Доля российской валюты в 2023 году уступила доле дружественных за импорт с азиатскими странами: юанем оплачивают чуть более половины экспорта из Азии.
После выборов проявятся фундаментальные факторы крепкого рубля
Ранее РБК
со ссылкой на информацию ЦБ информировал, что доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза. В 2024 году она составила 48,1 процента по сравнению с 21,9 процента в 2022 году.