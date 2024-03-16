Главный металл здоровой экономики - вовсе не золото
Главный металл здоровой экономики - вовсе не золото - 16.03.2024, ПРАЙМ
Главный металл здоровой экономики - вовсе не золото
На относительно краткосрочных промежутках времени доходность инвестиций в серебро могла существенно превышать доходность инвестирования в золото. В качестве... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T05:42+0300
2024-03-16T05:42+0300
2024-03-16T05:42+0300
мнения аналитиков
золото
биржевые цены на золото
серебро
?1710556922
На относительно краткосрочных промежутках времени доходность инвестиций в серебро могла существенно превышать доходность инвестирования в золото. В качестве примера можно упомянуть, например, период с середины марта 2010 по апрель 2011, когда рост котировок серебра в долларах США составил 183%. Для сравнения рост котировок золота за этот же период составил лишь 32%. Однако сравнение доходностей этих двух инвестиций показывает, что на более длительных промежутках котировки золота показывали более высокие уровни доходностей в сравнении с аналогичными показателями для серебра. За последние 10 лет котировки золота прибавили 57%, котировки серебра выросли на 17%.В отличие от золота, спрос на которое формируется со стороны инвестиционного спроса (по данным World Gold Council в 2020-2022 гг на пике превышал 60% от совокупного спроса) и со стороны производителей ювелирных украшений (по данным World Gold Council 37%-58% от совокупного спроса), более 50% спроса на серебро формируется со стороны промышленности, поскольку этот металл активно используется при производстве фотогальванических элементов и микросхем, используемых при производстве солнечных панелей для электрогенерации. Еще порядка 22%-25% от общего спроса на металл обеспечивается за счет производства ювелирных украшений и столовых приборов. В связи с этим тренд на повышение доли возобновляемых источников электроэнергии должен привести к росту спроса на серебро со стороны производителей солнечных панелей.С точки зрения способов инвестирования в серебро можно рассмотреть несколько вариантов:
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Александра Фалкова
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Александра Фалкова
мнения аналитиков, золото, биржевые цены на золото, серебро
Мнения аналитиков, золото, биржевые цены на золото, серебро
На относительно краткосрочных промежутках времени доходность инвестиций в серебро могла существенно превышать доходность инвестирования в золото. В качестве примера можно упомянуть, например, период с середины марта 2010 по апрель 2011, когда рост котировок серебра в долларах США составил 183%. Для сравнения рост котировок золота за этот же период составил лишь 32%. Однако сравнение доходностей этих двух инвестиций показывает, что на более длительных промежутках котировки золота показывали более высокие уровни доходностей в сравнении с аналогичными показателями для серебра. За последние 10 лет котировки золота прибавили 57%, котировки серебра выросли на 17%.
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В отличие от золота, спрос на которое формируется со стороны инвестиционного спроса (по данным World Gold Council в 2020-2022 гг на пике превышал 60% от совокупного спроса) и со стороны производителей ювелирных украшений (по данным World Gold Council 37%-58% от совокупного спроса), более 50% спроса на серебро формируется со стороны промышленности, поскольку этот металл активно используется при производстве фотогальванических элементов и микросхем, используемых при производстве солнечных панелей для электрогенерации. Еще порядка 22%-25% от общего спроса на металл обеспечивается за счет производства ювелирных украшений и столовых приборов. В связи с этим тренд на повышение доли возобновляемых источников электроэнергии должен привести к росту спроса на серебро со стороны производителей солнечных панелей.
С точки зрения способов инвестирования в серебро можно рассмотреть несколько вариантов:
1.
Покупка слитков в банке. Физическому инвестору не потребуется уплачивать НДС: соответствующее требование об уплате НДС было отменено в марте 2022 года. Однако клиент сможет продать приобретенные слитки только тому банку, где они были куплены, по курсу, который будет в этом банке на момент продажи.
2.
Покупка монет. Инвестиционные монеты достаточно ликвидный инвестиционный инструмент. Их можно быстро купить и достаточно быстро продать в случае необходимости. Однако тут присутствует элемент оценки, который связан не только с ценой на металл, но и с художественной/коллекционной ценностью самой монеты. Операции с серебряными монетами также как со слитками не облагается НДС.
3.
ОМС. В случае покупки металла на ОМС, инвестор будет зарабатывать на драгоценном металле, избегая сложностей, связанных с хранением и защитой от повреждения слитков или монет.
4.
SLVRUB_TOM – торговля 1 грамма серебра, однако имеет очень высокий bid|offer spread и довольно низкая ликвидность.
5.
Фьючерсы на серебро. Более рискованный инструмент вложения. Так как фьючерсы - это маржинальный инструмент и требует более высокой квалификации от инвестора, поэтому пассивному инвестору подходит в меньшей степени. Плюс необходимо нести затраты на раллирование контракта с истекающим сроком.
6.
Акции компаний, которые занимаются производством преимущественно серебра. Стоит отметить, что таких компаний немного. Из крупнейших мировых компаний, занимающихся добычей преимущественно серебра, можно назвать Fresnillo PLC. Котировки акций таких компаний могут вырасти при росте цен на серебро. При этом стоит помнить, что вложения в иностранные акции несут за собой инфраструктурные риски.
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