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СМИ предположило, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку до 47,5%
СМИ предположило, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку до 47,5% - 16.03.2024, ПРАЙМ
СМИ предположило, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку до 47,5%
Центральный банк Турции на заседании 21 марта может повысить ключевую ставку с 45% до 47,5%, пишет экономическое издание Dünya со ссылкой на ожидания... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T19:30+0300
2024-03-16T19:30+0300
2024-03-16T19:30+0300
турция
повышение ключевой ставки
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АНКАРА, 16 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании 21 марта может повысить ключевую ставку с 45% до 47,5%, пишет экономическое издание Dünya со ссылкой на ожидания экономистов. ЦБ Турции 22 февраля прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%. "Согласно результатам опроса, ожидания экономистов по изменению процентной ставки находились в диапазоне от 45% до 47,5%" - пишет газета. В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50%. Стоимость национальной турецкой валюты ранее обновила исторический минимум, курс доллара впервые превысил 32 лиры. С начала года лира потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль. Новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
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турция, повышение ключевой ставки
ТУРЦИЯ, повышение ключевой ставки
СМИ предположило, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку до 47,5%
Dünya: турецкий Центробанк 21 марта может повысить ключевую ставку до 47,5 процента
АНКАРА, 16 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании 21 марта может повысить ключевую ставку с 45% до 47,5%, пишет экономическое издание Dünya со ссылкой на ожидания экономистов.
ЦБ Турции 22 февраля прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.
"Согласно результатам опроса, ожидания экономистов по изменению процентной ставки находились в диапазоне от 45% до 47,5%" - пишет газета.
В американском инвестиционном банке JPMorgan ожидают, что центральный банк Турции в апреле повысит ключевую ставку на 500 базисных пунктов - до 50%.
Продажи жилья иностранцам в Турции упал до минимума за почти четыре года
Стоимость национальной турецкой валюты ранее обновила исторический минимум, курс доллара впервые превысил 32 лиры. С начала года лира потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль.
Новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.