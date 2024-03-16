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Gasunie обязали выплатить "Газпром экспорту" 275 миллионов евро

Gasunie обязали выплатить "Газпром экспорту" 275 миллионов евро - 16.03.2024, ПРАЙМ

Gasunie обязали выплатить "Газпром экспорту" 275 миллионов евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T15:43+0300

2024-03-16T15:43+0300

2024-03-16T15:43+0300

политика

россия

газпром экспорт

gasunie

суд

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы Нидерландов, дочерний для головной Gasunie) около 275 миллионов евро в случае нарушения его запрета на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" в суде Нидерландов, следует из материалов дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга в пятницу удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" с требованием запретить Gasunie Transport Services инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также суд присудил "Газпром экспорту" денежную сумму в случае неисполнения решения компанией Gasunie Transport Services. "В случае неисполнения компанией... Gasunie Transport Services... определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов ... между компанией ... Gasunie Transport Services ... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... 275 422 078 евро 88 евроцентов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с компании Gasunie Transport Services", – говорится в определении суда, резолютивная часть которого опубликована в 16 марта. Накануне пресс-секретарь Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что компания не комментирует решение арбитражного суда Петербурга, запретившего ее "дочке" продолжать спор с "Газпром экспортом" за рубежом. Международные санкции повлияли на снижение экспорта газа из России в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе нидерландской GasTerra.

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россия, газпром экспорт, gasunie, суд