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В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - 16.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - 16.03.2024, ПРАЙМ
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T15:08+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов."Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", — отметил Асафов. Есть три способа голосования за за главу государства в Москве: бумажный бюллетень в участке, терминал электронного голосования, а также дистанционно elec.mos.ru, если гражданин зарегистрирован на портале мэра и правительства Москвы и имеет постоянную регистрацию в столице.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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Выборы президента России, РОССИЯ, МОСКВА, Выборы президента РФ
15:08 16.03.2024 (обновлено: 15:09 16.03.2024)
 
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

Асафов: в Москве число проголосовавших на выборах приближается к 4 миллионам

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов.
"Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", — отметил Асафов.
Есть три способа голосования за за главу государства в Москве: бумажный бюллетень в участке, терминал электронного голосования, а также дистанционно elec.mos.ru, если гражданин зарегистрирован на портале мэра и правительства Москвы и имеет постоянную регистрацию в столице.
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента
13:04
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯМОСКВАВыборы президента РФ
 
 
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