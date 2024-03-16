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В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - 16.03.2024, ПРАЙМ

В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T15:08+0300

2024-03-16T15:08+0300

2024-03-16T15:09+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов."Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", — отметил Асафов. Есть три способа голосования за за главу государства в Москве: бумажный бюллетень в участке, терминал электронного голосования, а также дистанционно elec.mos.ru, если гражданин зарегистрирован на портале мэра и правительства Москвы и имеет постоянную регистрацию в столице.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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