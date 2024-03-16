https://1prime.ru/20240316/vybory-846379305.html
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - 16.03.2024, ПРАЙМ
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T15:08+0300
2024-03-16T15:08+0300
2024-03-16T15:09+0300
выборы президента россии
россия
москва
выборы президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/58/841305846_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e39e036cf8b9dbbdd24a2838ea293f37.jpg
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов."Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", — отметил Асафов. Есть три способа голосования за за главу государства в Москве: бумажный бюллетень в участке, терминал электронного голосования, а также дистанционно elec.mos.ru, если гражданин зарегистрирован на портале мэра и правительства Москвы и имеет постоянную регистрацию в столице.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
https://1prime.ru/20240316/846376172.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/58/841305846_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8526903b56a1c78043f29b461fe31013.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, МОСКВА, Выборы президента РФ
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
Асафов: в Москве число проголосовавших на выборах приближается к 4 миллионам
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В столице число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам, заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов.
"Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", — отметил Асафов.
Есть три способа голосования за за главу государства в Москве: бумажный бюллетень в участке, терминал электронного голосования, а также дистанционно elec.mos.ru, если гражданин зарегистрирован на портале мэра и правительства Москвы и имеет постоянную регистрацию в столице.
Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.