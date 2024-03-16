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Явка избирателей на выборах превысила 50 процентов

Явка избирателей на выборах превысила 50 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ

Явка избирателей на выборах превысила 50 процентов

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране с учетом ДЭГ составляет 51,77% на 16.20 мск, заявил заместитель председателя ЦИК | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T16:22+0300

2024-03-16T16:22+0300

2024-03-16T17:04+0300

выборы президента россии

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выборы президента рф

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране с учетом ДЭГ составляет 51,77% на 16.20 мск, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."(Явка составляет - ред.) на 16.20 51,77%… вместе с ДЭГ", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.Региональные избирательные комитеты также опубликовали текущие данные.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЧлен Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что явка избирателей по данным на 15.00 в субботу превысила 43%."По Санкт-Петербургу явка составила 43,52% избирателей, или 1 миллион 655 тысяч 846 избирателей. Такая явка нами фиксируется на 15.00", – заявил он журналистам.В Петербурге в субботу вновь открылись все 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 22 временных участка, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в аэропорту "Пулково". С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России.ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬПредседатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский заявил, что явка избирателей в Ленинградской области по данным на 15.00 мск субботы составила 48,89%."Второй день идет активное голосование… На 15 часов по нашим данным, у нас проголосовало 657 889 избирателей, если в пересчете на проценты, то активность наших избирателей - 48,89%. То есть почти половина избирателей Ленинградской области за эти полтора дня реализовали свое конституционное право", — сказал он.Голосование в регионе проходит на одной тысяче постоянных избирательных участков и на 12 временных — в местах временного пребывания избирателей (больницы, воинские части, СИЗО). В Ивангороде образован избирательный участок для голосования граждан России, проживающих за рубежом, в частности, в Эстонии. Общая численность избирателей региона — 1 421 905 человек.НОВГОРОДПредседатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева сообщила, что явка во второй день выборов президента РФ на 15.00 мск в Новгородской области составила более 47% без учета проголосовавших по ДЭГ."На 15.00 у нас явка по области составила 47,63%. Всего проголосовало в области 208 558 избирателей", - сообщила Лебедева.Больше всего проголосовало избирателей в Волотовском районе – почти 62%. Меньше всего – в Чудовском районе (порядка 42%). Великий Новгород на 12-м месте из 22-х муниципалитетов с явкой 47,64%.ПСКОВИзбирком региона сообщил, что явка избирателей в Псковской области по данным на 15.00 мск 16 марта превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."Явка на 15:00 16 марта 2024 года. Проголосовало 216 294 человека — 43,68% с учетом ДЭГ. На избирательных участках — 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%). С использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека", – указывается в публикации.САРАТОВУказывается, что явка избирателей в Саратовской области по данным на 15.00 (14.00 мск) приблизилась к 50%."Явка: 880 786 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 15.00 16 марта 2024 года, что составляет 49,24%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬПо официальным данным, явка избирателей в Вологодской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск составила 47,45% (без учета дистанционного голосования)."По состоянию на 15.00 16 марта 2024 года активность избирателей Вологодской области составила 47,45% (без учета дистанционного электронного голосования), проголосовали более 369 тысяч человек", — отмечается в публикации.КРЫМГлава крымского избиркома Михаил Малышев сообщил, что явка по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 59,62% от общего числа избирателей."По состоянию на 15.00 в республике Крым проголосовало 897 329 избирателей, что составляет 59,62%", — сказал он журналистам.Малышев отметил, что все 1130 участков работают в обычном спокойном нормальном режиме."Тенденция, я думаю, будет продолжаться, крымчане активно идут на голосование", - сказал глава избиркома.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯЯвка избирателей в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном избиркоме."На 15.30 мск субботы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 61,45%, проголосовал 331 881 избиратель", — заявил представитель избиркома и отметил, что голосование в регионе проходит без нарушений.В Кабардино-Балкарии голосование проходит на 355 избирательных участках.ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬИзбирательная комиссия Иркутской области сообщила, что почти 47% избирателей проголосовали в регионе на 20.00 по местному времени (15.00 мск). Отмечается, что на участки для голосования пришли почти 855 тысяч человек.В первый день голосования явка в Иркутской области составила более 29,5%. В регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования."Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России 16 марта на 20.00 (15.00 мск) составила 46,86% (854 709 избирателей)", - говорится в сообщении.К лидерам — Катангскому (69,9%) и Нукутскому (68,2)% районам — прибавился город Тулун (65%). В Иркутске на избирательные участки пришли почти 43% избирателей, в Братске - 45%.За ходом голосования в регионе следят более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-16T16:22+0300 true PT336M41S

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россия, выборы президента рф