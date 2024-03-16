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Явка на выборах президента России превысила 55 процентов

Явка на выборах президента России превысила 55 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ

Явка на выборах президента России превысила 55 процентов

Явка на выборах президента РФ во второй день голосования составила 55,10% к 20.19 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T21:53+0300

2024-03-16T21:53+0300

2024-03-16T21:59+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования составила 55,10% к 20.19 мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. К 16.13 мск второго дня голосования явка составляла 50.01%. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что второй день голосования прошел штатно, спокойно, при высокой активности избирателей.Она подчеркнула отсутствие сбоев, несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов.Региональные избирательные комитеты также опубликовали текущие данные.КАЛМЫКИЯЯвка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 60%, сообщает в субботу избирком региона."Активность избирателей на выборах президента России в республике Калмыкия по состоянию на 20.00 часов (совпадает с мск - ред.) 16 марта 2024 года составила 60,95% от общего числа избирателей ", - сообщил избирком в своем Telegram-канале.КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯЯвка на выборах президента России в Карачаево-Черкесии на второй день голосования составила 65,60%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".По данным регионального избиркома, на 15.00 мск в голосовании приняли участие 161375 избирателей – 54,67%."По данным Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" количество избирателей по состоянию на отчетное время 20.00 часов 16 марта 2024 года составляет 295186 человек, проголосовали - 193650 (65,60%)", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯЯвка на выборах президента России в Северной Осетии на второй день голосования составила 82,20%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".По данным регионального избиркома, на 15.00 мск в голосовании приняли участие 78,08% избирателей."По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 20.00 часов 16 марта 2024 года в голосовании приняли участие 82,20% избирателей (от общей численности избирателей в списках избирателей). В том числе на дому проголосовали 21,33% избирателей", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.

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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-16T21:53+0300 true PT336M41S

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