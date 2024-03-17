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В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО - 17.03.2024, ПРАЙМ
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В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО
В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО - 17.03.2024, ПРАЙМ
В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО
Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП,... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:05+0300
2024-03-17T06:06+0300
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европа
нато
расходы
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП, следует из исследования, проведенного исследовательским институтом IFO для газеты Financial Times. В настоящее время страны НАТО обязались выделять на оборону по 2% ВВП, но не все выполняют это требование. "Европейским членам НАТО необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое", - говорится в материале газеты Financial Times. Исследование показало, что многие страны ЕС с самыми низкими военными расходами, в том числе Италия, Испания и Бельгия, "также имеют один из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе". Самый большой дефицит, как выяснилось, в 2023 году был у Германии - страна в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем требовалось для достижения целевых показателей. Однако, как отмечается, за последнее десятилетие Берлин "вдвое сократил этот разрыв с учетом инфляции и планирует полностью закрыть его в этом году". За Германией по недостаче следуют Испания (11 миллиардов евро), Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия (4,6 миллиарда евро). "У стран с высоким уровнем долга и высокими затратами на погашение процентов не так много возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях. Это нелегко, мы увидели это, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры вышли на улицы с протестами", - приводит газета слова Марселя Шлеппера, экономиста из института IFO. Как пишет газета, стремление членов НАТО увеличить расходы на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и ужесточения бюджетных планов во многих странах". На презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
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европа, нато, расходы
Вооружения, ЕВРОПА, НАТО, расходы
06:05 17.03.2024 (обновлено: 06:06 17.03.2024)
 
В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО

FT: Европе требуются еще €56 млрд в год, чтобы достичь цели по расходам НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП, следует из исследования, проведенного исследовательским институтом IFO для газеты Financial Times.
В настоящее время страны НАТО обязались выделять на оборону по 2% ВВП, но не все выполняют это требование.
"Европейским членам НАТО необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое", - говорится в материале газеты Financial Times.
Исследование показало, что многие страны ЕС с самыми низкими военными расходами, в том числе Италия, Испания и Бельгия, "также имеют один из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе".
Самый большой дефицит, как выяснилось, в 2023 году был у Германии - страна в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем требовалось для достижения целевых показателей. Однако, как отмечается, за последнее десятилетие Берлин "вдвое сократил этот разрыв с учетом инфляции и планирует полностью закрыть его в этом году". За Германией по недостаче следуют Испания (11 миллиардов евро), Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия (4,6 миллиарда евро).
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"У стран с высоким уровнем долга и высокими затратами на погашение процентов не так много возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях. Это нелегко, мы увидели это, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры вышли на улицы с протестами", - приводит газета слова Марселя Шлеппера, экономиста из института IFO.
Как пишет газета, стремление членов НАТО увеличить расходы на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и ужесточения бюджетных планов во многих странах".
На презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
 
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