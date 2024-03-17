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В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования

В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования - 17.03.2024, ПРАЙМ

В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования

Перед избирательным участком в посольстве Российской Федерации в Японии выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T06:38+0300

2024-03-17T06:38+0300

2024-03-17T06:38+0300

выборы президента россии

сеул

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Перед избирательным участком в посольстве Российской Федерации в Японии выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости. По подсчетам корреспондента РИА Новости, перед входом в дипмиссию стоит более 70 человек, ещё 15 человек ожидают перед самим избирательным участком 8367. Как ранее сообщил журналистам посол России в Японии Николай Ноздрев, голосование в дипмиссии идёт активно. Сегодня в 8 часов утра (2:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке. Участки будут работать до 20 часов (14:00 мск). Также очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась перед избирательным участком в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в генконсульстве в Пусане (№8174) открыты избирательные участки. Они работают с 08:00 до 20:00 (2.00 – 14.00 мск).К 11.30 (5.30 мск) перед участком в Сеуле уже выстроилась череда граждан.Очередь двигается быстро, но постоянно подходят новые избиратели всех возрастов. Кто-то приходит с маленькими детьми.На входе и неподалеку от избирательного участка в Сеуле, который открылся в консульском отделе посольства РФ, дежурят несколько полицейских, еще несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют переулок на подходе к участку.Каких-либо протестных акций у участка пока не наблюдается.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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сеул, токио, россияне, голосование