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Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы
Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы - 17.03.2024, ПРАЙМ
Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы
Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T06:51+0300
2024-03-17T06:51+0300
2024-03-17T06:53+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. "Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва - ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж", - сказал РИА Новости французский наблюдатель. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, мнение
Выборы президента России, РОССИЯ, мнение
Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы
Наблюдатель на выборах Кристиан Ро нашел Москву похожей на старый Париж
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро.
"Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва - ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж", - сказал РИА Новости французский наблюдатель.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.