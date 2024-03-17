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Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы

Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы - 17.03.2024, ПРАЙМ

Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы

Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T06:51+0300

2024-03-17T06:51+0300

2024-03-17T06:53+0300

выборы президента россии

россия

мнение

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, а Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж, сказал РИА Новости французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. "Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва - ред.) богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными. Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж", - сказал РИА Новости французский наблюдатель. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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