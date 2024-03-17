https://1prime.ru/20240317/846391769.html

В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ

В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ - 17.03.2024, ПРАЙМ

В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ

В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T07:05+0300

2024-03-17T07:05+0300

2024-03-17T07:06+0300

выборы президента россии

голосование

участки

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. В Душанбе участок открыт в здании консульского отдела посольства России. Еще один участок работает на территории генерального консульства России в Худжанде, а для военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей открыты четыре участка – в Душанбе и Бохтаре. По состоянию на декабрь 2023 года, на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тысяч россиян.

https://1prime.ru/20240317/846390975.html

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голосование, участки