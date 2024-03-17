https://1prime.ru/20240317/846391769.html
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ - 17.03.2024, ПРАЙМ
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ
В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:05+0300
2024-03-17T07:05+0300
2024-03-17T07:06+0300
выборы президента россии
голосование
участки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75713/36/757133611_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_9ae1d88fe18b8d2efbf973b6265b3ef3.jpg
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. В Душанбе участок открыт в здании консульского отдела посольства России. Еще один участок работает на территории генерального консульства России в Худжанде, а для военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей открыты четыре участка – в Душанбе и Бохтаре. По состоянию на декабрь 2023 года, на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тысяч россиян.
https://1prime.ru/20240317/846390975.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75713/36/757133611_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_5a10ad011c5c13cb8d2231655081ebbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голосование, участки
Выборы президента России, голосование, участки
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ
В Таджикистане открылись шесть избирательных участков на выборах президента РФ
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России.
В Душанбе участок открыт в здании консульского отдела посольства России. Еще один участок работает на территории генерального консульства России в Худжанде, а для военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей открыты четыре участка – в Душанбе и Бохтаре.
В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования
По состоянию на декабрь 2023 года, на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тысяч россиян.