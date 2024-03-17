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В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ - 17.03.2024, ПРАЙМ
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В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ - 17.03.2024, ПРАЙМ
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ
В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:05+0300
2024-03-17T07:06+0300
выборы президента россии
голосование
участки
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России. В Душанбе участок открыт в здании консульского отдела посольства России. Еще один участок работает на территории генерального консульства России в Худжанде, а для военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей открыты четыре участка – в Душанбе и Бохтаре. По состоянию на декабрь 2023 года, на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тысяч россиян.
https://1prime.ru/20240317/846390975.html
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голосование, участки
Выборы президента России, голосование, участки
07:05 17.03.2024 (обновлено: 07:06 17.03.2024)
 
В Таджикистане открылись 6 избирательных участков на выборах президента РФ

В Таджикистане открылись шесть избирательных участков на выборах президента РФ

Таджикистан готовится к исламскому банкингу
Таджикистан готовится к исламскому банкингу
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Таджикистане в 08.00 (06.00 мск) открылись шесть избирательных участков на выборах президента России.
В Душанбе участок открыт в здании консульского отдела посольства России. Еще один участок работает на территории генерального консульства России в Худжанде, а для военнослужащих 201-й военной базы и членов их семей открыты четыре участка – в Душанбе и Бохтаре.
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В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования
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По состоянию на декабрь 2023 года, на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состоят 17,5 тысяч россиян.
 
Выборы президента Россииголосованиеучастки
 
 
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