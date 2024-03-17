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Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку
Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку - 17.03.2024, ПРАЙМ
Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку
В первые часы наблюдается хорошая активность избирателей, процесс идет в штатном режиме, сообщил РИА Новости третий заместитель генерального консула России в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:13+0300
2024-03-17T07:13+0300
2024-03-17T07:14+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В первые часы наблюдается хорошая активность избирателей, процесс идет в штатном режиме, сообщил РИА Новости третий заместитель генерального консула России в Алма-Ате Эльдар Ярахметов."Процесс голосования идет в штатном режиме, наблюдается хорошая активность избирателей. На участки они начали подходить еще до их открытия", - рассказал он.Как отметил Эльдар Ярахметов, на участках для голосования на выборах президента России с 08:30 местного времени (06:30 мск) начинают формироваться очереди из желающих проголосовать.В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества - и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.Вместе с тем голосование на выборах президента России началось и посольстве РФ в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости. Участок открылся в 08:00 по местному времени (07:00 мск). По словам советника посольства, секретаря избирательной комиссии Романа Попова, на прошлых выборах президента России в Азербайджане проголосовали более 1500 избирателей. "Процесс голосования в избирательном участке продлится до 20:00 по бакинскому времени (19:00 мск). Любой гражданин России, который оказался на территории Азербайджанской Республики, может прийти к нам в этот день и отдать свой голос за желаемого кандидата. Также мы будем содействовать тем, кто мало мобилен", - сказал дипломат.
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голосование
Выборы президента России, голосование
Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку
В Алма-Ате и Баку началось голосование на выборах президента России
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В первые часы наблюдается хорошая активность избирателей, процесс идет в штатном режиме, сообщил РИА Новости третий заместитель генерального консула России в Алма-Ате Эльдар Ярахметов.
"Процесс голосования идет в штатном режиме, наблюдается хорошая активность избирателей. На участки они начали подходить еще до их открытия", - рассказал он.
Как отметил Эльдар Ярахметов, на участках для голосования на выборах президента России с 08:30 местного времени (06:30 мск) начинают формироваться очереди из желающих проголосовать.
В здании дипмиссии расположены два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй - с торца - в помещении для приема посетителей по консульским вопросам.
Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане – в представительстве Россотрудничества - и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.
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Вместе с тем голосование на выборах президента России началось и посольстве РФ в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости.
Участок открылся в 08:00 по местному времени (07:00 мск). По словам советника посольства, секретаря избирательной комиссии Романа Попова, на прошлых выборах президента России в Азербайджане проголосовали более 1500 избирателей.
"Процесс голосования в избирательном участке продлится до 20:00 по бакинскому времени (19:00 мск). Любой гражданин России, который оказался на территории Азербайджанской Республики, может прийти к нам в этот день и отдать свой голос за желаемого кандидата. Также мы будем содействовать тем, кто мало мобилен", - сказал дипломат.