Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240317/846392259.html
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России - 17.03.2024, ПРАЙМ
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской,... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:27+0300
2024-03-17T07:31+0300
спецоперация на украине
россия
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cccac5342dfd70a1a7dba77d7f911b8.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4), Курской (3) областей, над Краснодарским краем (17).
https://1prime.ru/20240317/846389682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553817_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_febfef0018ca5a361a6162dff0375d92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
07:27 17.03.2024 (обновлено: 07:31 17.03.2024)
 
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России

МО: ночью средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью российскими регионами

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Средства ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву
04:57
По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4), Курской (3) областей, над Краснодарским краем (17).
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯПВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала