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За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России - 17.03.2024, ПРАЙМ
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской,... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:27+0300
2024-03-17T07:27+0300
2024-03-17T07:31+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4), Курской (3) областей, над Краснодарским краем (17).
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
За ночь средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью регионами России
МО: ночью средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над восьмью российскими регионами
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Средства ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву
По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4), Курской (3) областей, над Краснодарским краем (17).