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В Хабаровском крае произошел первый в 2024 году случай возгорания сухостоя
В Хабаровском крае произошел первый в 2024 году случай возгорания сухостоя - 17.03.2024, ПРАЙМ
В Хабаровском крае произошел первый в 2024 году случай возгорания сухостоя
Первый в этом году случай возгорания сухой травы зарегистрирован в Амурском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:41+0300
2024-03-17T07:41+0300
2024-03-17T07:42+0300
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хабаровский край
возгорание
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Первый в этом году случай возгорания сухой травы зарегистрирован в Амурском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. "Без снежной "защиты" сухая трава становится под угрозой быть сожженной. Был зарегистрирован первый такой случай в Амурском районе. К счастью, термическая аномалия была достаточно удалена от населенных пунктов и самоликвидировалась благодаря влажности земли и наличия снега вокруг", - говорится в сообщении краевого главка. По данным синоптиков, в регионе установилась климатически тёплая погода, в частности, в Амурском районе дневные температуры колеблются от минус 4 до плюс 1 градуса.
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хабаровский край, возгорание
Происшествия, Хабаровский край, возгорание
В Хабаровском крае произошел первый в 2024 году случай возгорания сухостоя
МЧС: в Хабаровском крае произошел первый в 2024 году случай возгорания сухостоя
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Первый в этом году случай возгорания сухой травы зарегистрирован в Амурском районе Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС.
"Без снежной "защиты" сухая трава становится под угрозой быть сожженной. Был зарегистрирован первый такой случай в Амурском районе. К счастью, термическая аномалия была достаточно удалена от населенных пунктов и самоликвидировалась благодаря влажности земли и наличия снега вокруг", - говорится в сообщении краевого главка.
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По данным синоптиков, в регионе установилась климатически тёплая погода, в частности, в Амурском районе дневные температуры колеблются от минус 4 до плюс 1 градуса.