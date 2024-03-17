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Администрация Эрдогана опровергла фейки о стоимости лиры - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Администрация Эрдогана опровергла фейки о стоимости лиры
Администрация Эрдогана опровергла фейки о стоимости лиры - 17.03.2024, ПРАЙМ
Администрация Эрдогана опровергла фейки о стоимости лиры
Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Центральный банк страны якобы определил курс доллара по отношению к национальной валюте - лире... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:53+0300
2024-03-17T07:54+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Центральный банк страны якобы определил курс доллара по отношению к национальной валюте - лире (TL) и через пятнадцать дней он будет стоить 40 лир. Стоимость национальной турецкой валюты ранее обновила свой исторический минимум, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала года она потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль. "Утверждения некоторых СМИ, такие как "Определен уровень курса доллара через 15 дней", "Доллар будет стоить 40 TL через 15 дней", "Произошла утечка отчета Центрального банка", не соответствуют действительности. Нет абсолютно никакого сообщения о том, что доллар будет стоить 40 TL через 15 дней", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.
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турция, лира, доллар
Экономика, ТУРЦИЯ, лира, доллар
07:53 17.03.2024 (обновлено: 07:54 17.03.2024)
 
Администрация Эрдогана опровергла фейки о стоимости лиры

Администрация Эрдогана опровергла сообщения, что доллар будет стоить 40 лир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Центральный банк страны якобы определил курс доллара по отношению к национальной валюте - лире (TL) и через пятнадцать дней он будет стоить 40 лир.
Стоимость национальной турецкой валюты ранее обновила свой исторический минимум, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала года она потеряла 9% к доллару (60% за весь прошлый год). При этом обвал курса лиры до исторических минимумов фиксируется ко всем валютам, включая евро, юань и рубль.
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"Утверждения некоторых СМИ, такие как "Определен уровень курса доллара через 15 дней", "Доллар будет стоить 40 TL через 15 дней", "Произошла утечка отчета Центрального банка", не соответствуют действительности. Нет абсолютно никакого сообщения о том, что доллар будет стоить 40 TL через 15 дней", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.
 
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