https://1prime.ru/20240317/846392767.html

"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта

"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта - 17.03.2024, ПРАЙМ

"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта

Соединенные Штаты могут отправлять Украине миллиарды долларов, но на нынешнем этапе конфликта ей это уже ничем не поможет. На сегодняшний день "война, по сути,... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T08:12+0300

2024-03-17T08:12+0300

2024-03-17T08:13+0300

спецоперация на украине

сша

конфликт

украина

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут отправлять Украине миллиарды долларов, но на нынешнем этапе конфликта ей это уже ничем не поможет. На сегодняшний день "война, по сути, окончена", а любые попытки Запада помочь Киеву "не будут иметь никакого значения". Единственный существенный вопрос на сегодня – сколько территории Украина еще потеряет, заявил в беседе с Judging Freedom известный американский политолог, профессор Джон Миршаймер.Комментируя сообщение о том, что США "нашли" для Украины военное оборудование и артиллерийские боеприпасы на $300 млн, он отметил, что у американского минобороны "есть еще четыре миллиарда долларов, которые оно могло бы отправить (на Украину – прим. ред.), если бы захотело"."Суть заключается в том, что это не имеет никакого значения. Им (ВСУ – прим. ред.) нужно оружие. А то оружие, которое мы собираемся отправить им в этом пакете на сумму 300 миллионов долларов, — этого просто крайне мало. Этого оружия недостаточно, чтобы оно имело хоть какое-то значение", - сказал Миршаймер.После этого он добавил, что США "при всем желании" не смогут обеспечить Украину достаточными для противостояния с Россией ресурсами.Между тем "с каждым днем становится все яснее и яснее, что украинцы проигрывают", подчеркнул профессор."Эта война, по сути, закончена, - утверждает Миршаймер. - Единственный интересный вопрос: сколько территории они потеряют и как будет выглядеть окончательная линия раздела между обрубком, оставшимся от Украины, и территорией, которую аннексируют русские? Это большой вопрос в отношении будущего".По его словам, США могут отправить Киеву $300 млн, миллиард или давно запланированную сумму в $61 млрд — "это уже не будет иметь никакого значения".

https://1prime.ru/20240316/846370299.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, конфликт, украина, оценка