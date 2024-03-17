https://1prime.ru/20240317/846392767.html
"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта
"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта - 17.03.2024, ПРАЙМ
"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта
Соединенные Штаты могут отправлять Украине миллиарды долларов, но на нынешнем этапе конфликта ей это уже ничем не поможет. На сегодняшний день "война, по сути,... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T08:12+0300
2024-03-17T08:12+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут отправлять Украине миллиарды долларов, но на нынешнем этапе конфликта ей это уже ничем не поможет. На сегодняшний день "война, по сути, окончена", а любые попытки Запада помочь Киеву "не будут иметь никакого значения". Единственный существенный вопрос на сегодня – сколько территории Украина еще потеряет, заявил в беседе с Judging Freedom известный американский политолог, профессор Джон Миршаймер.Комментируя сообщение о том, что США "нашли" для Украины военное оборудование и артиллерийские боеприпасы на $300 млн, он отметил, что у американского минобороны "есть еще четыре миллиарда долларов, которые оно могло бы отправить (на Украину – прим. ред.), если бы захотело"."Суть заключается в том, что это не имеет никакого значения. Им (ВСУ – прим. ред.) нужно оружие. А то оружие, которое мы собираемся отправить им в этом пакете на сумму 300 миллионов долларов, — этого просто крайне мало. Этого оружия недостаточно, чтобы оно имело хоть какое-то значение", - сказал Миршаймер.После этого он добавил, что США "при всем желании" не смогут обеспечить Украину достаточными для противостояния с Россией ресурсами.Между тем "с каждым днем становится все яснее и яснее, что украинцы проигрывают", подчеркнул профессор."Эта война, по сути, закончена, - утверждает Миршаймер. - Единственный интересный вопрос: сколько территории они потеряют и как будет выглядеть окончательная линия раздела между обрубком, оставшимся от Украины, и территорией, которую аннексируют русские? Это большой вопрос в отношении будущего".По его словам, США могут отправить Киеву $300 млн, миллиард или давно запланированную сумму в $61 млрд — "это уже не будет иметь никакого значения".
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сша, конфликт, украина, оценка
Спецоперация на Украине, США, конфликт, УКРАИНА, оценка
"США уже не смогут помочь". Американский политолог оценил ход конфликта
Политолог Миршаймер: на нынешнем этапе конфликта США уже не смогут помочь Киеву
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты могут отправлять Украине миллиарды долларов, но на нынешнем этапе конфликта ей это уже ничем не поможет. На сегодняшний день "война, по сути, окончена", а любые попытки Запада помочь Киеву "не будут иметь никакого значения". Единственный существенный вопрос на сегодня – сколько территории Украина еще потеряет, заявил в беседе с Judging Freedom
известный американский политолог, профессор Джон Миршаймер.
Комментируя сообщение о том, что США "нашли" для Украины военное оборудование и артиллерийские боеприпасы на $300 млн, он отметил, что у американского минобороны "есть еще четыре миллиарда долларов, которые оно могло бы отправить (на Украину – прим. ред.), если бы захотело".
"Суть заключается в том, что это не имеет никакого значения. Им (ВСУ – прим. ред.) нужно оружие. А то оружие, которое мы собираемся отправить им в этом пакете на сумму 300 миллионов долларов, — этого просто крайне мало. Этого оружия недостаточно, чтобы оно имело хоть какое-то значение", - сказал Миршаймер.
После этого он добавил, что США "при всем желании" не смогут обеспечить Украину достаточными для противостояния с Россией ресурсами.
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Между тем "с каждым днем становится все яснее и яснее, что украинцы проигрывают", подчеркнул профессор.
"Эта война, по сути, закончена, - утверждает Миршаймер. - Единственный интересный вопрос: сколько территории они потеряют и как будет выглядеть окончательная линия раздела между обрубком, оставшимся от Украины, и территорией, которую аннексируют русские? Это большой вопрос в отношении будущего".
По его словам, США могут отправить Киеву $300 млн, миллиард или давно запланированную сумму в $61 млрд — "это уже не будет иметь никакого значения".