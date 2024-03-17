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Польша вытеснила Германию из тройки крупнейших экспортеров духов в Россию

Польша вытеснила Германию из тройки крупнейших экспортеров духов в Россию - 17.03.2024, ПРАЙМ

Польша вытеснила Германию из тройки крупнейших экспортеров духов в Россию

Традиционно в числе трех главных экспортеров парфюмерии в Россию находились Франция, Литва и Германия, однако в 2022 году последнюю в топ-3 заменила Испания, а... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T08:18+0300

2024-03-17T08:18+0300

2024-03-17T08:18+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Традиционно в числе трех главных экспортеров парфюмерии в Россию находились Франция, Литва и Германия, однако в 2022 году последнюю в топ-3 заменила Испания, а в 2023 году - Польша, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Общий объем поставок духов в Россию по итогам 2023 года составил более 516 миллионов долларов в стоимостном выражении. Главным поставщиком стала Литва, экспортировавшая почти треть парфюма в РФ - на более чем 165 миллионов долларов. Также в тройку главных поставщиков вошли Польша с объемом экспорта в 64 миллиона долларов и Франция с почти 58 миллионами долларов. На эти страны пришлось более половины (55,6%) парфюмерных поставок в Россию. При этом тремя главными экспортерами духов в Россию до 2022 года были Франция, Литва и Германия, периодические менявшиеся местами в главной тройке. Следом идут Италия и Испания, у которых Россия в прошлом году купила духов на 52 и 39 миллионов долларов соответственно. Еще в десятку вошли Германия (25,5 миллиона долларов), Чехия (23 миллиона), Латвия (19,6 миллиона долларов), Турция (17 миллионов) и Казахстан (15,2 миллиона долларов). Суммарно на десятку главных поставщиков парфюмерии в РФ пришлось 93% поставок, или 480 миллионов долларов. Примечательно, что с досанкционного 2021 года среди десятки лидеров сильнее всего поставки в Россию выросли у Турции и Казахстана - почти в 3 раза за два года, а также у Италии, Литвы и Чехии - примерно в 2 раза. А вот самое заметное падение в поставках среди топ-10 произошло у Германии - в 5 раз, Франции - на 26%, Испании - на 20% и Латвии - 13%. Среди других поставщиков духов в Россию за два года самый сильный рост показал экспорт из Словении - в 394 раза, до 13 миллионов долларов, Южной Кореи - в 7 раз, до 1,7 миллиона долларов, Таиланда - в 72 раза, до 6,8 миллиона, Узбекистана - в 19 раз, до 117 тысячи долларов, Армении - в 11 раз, до 1,1 миллиона долларов, и Китая - в 4 раза, до 2,7 миллиона долларов. Также с практически нулевых значений выросли поставки из Малайзии - до 913 тысяч долларов, Австрии - до 36,6 тысячи долларов и Марокко - до 18 тысяч долларов. Напротив, сильнее всего свои поставки духов в РФ сократили Бельгия - в 954 раза, до 52 тысяч долларов, Азербайджан - в 40 раз, до 1,7 тысячи долларов, США - в 28 раз, до 488 тысяч, Словакия - в 22 раза, до 31 тысячи долларов, Великобритания - в 11 раз, до 747 тысяч, Бахрейн - в 8 раз, до 4,5 тысячи, Швейцария - в 6 раз, до 308 тысяч, и Финляндия - в 4 раза, до 96 тысяч долларов. А Нидерланды и вовсе практически прекратили поставки - за два года они рухнули в 12,5 тысячи раз - с почти 2 миллионов долларов до 155 тысяч долларов.

https://1prime.ru/20240315/ukraine-846343224.html

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польша, германия, россия, духи, экспорт