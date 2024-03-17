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"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств

"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств - 17.03.2024, ПРАЙМ

"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств

Производитель лекарственных препаратов - группа компаний "Фармасинтез" инвестирует средства в новые производства в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T08:24+0300

2024-03-17T08:24+0300

2024-03-17T08:25+0300

экономика

россия

иркутск

производство

лекарства

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Производитель лекарственных препаратов - группа компаний "Фармасинтез" инвестирует средства в новые производства в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на встрече в Иркутске обсудили перспективы развития крупнейшего в России производителя социально значимых лекарственных препаратов. Заводы компании в настоящее время находятся в Иркутске и Братске. В ближайшее время на предприятии в Иркутске начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. "Еще два инвестиционных проекта предполагают строительство в Иркутске завода упаковочных материалов и нового производства лекарственных препаратов аптечного сегмента", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в до конца года в Иркутске начнет работу новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах, а в Братске компания запускает 10 новых линий по производству фармсубстанций. По словам Пуния, в общей сложности в развитие Иркутской области компания инвестирует более 3 миллиардов рублей. С учетом поддержки новых направления со стороны губернатора Приангарья и мэра Иркутска в ближайшие два года "Фармасинтез" дополнительно инвестирует в создание импортозамещающих производств около 2 миллиардов рублей, что в совокупности позволит создать более 300 новых рабочих мест.

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россия, иркутск, производство, лекарства