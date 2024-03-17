Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240317/846393175.html
"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств
"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств - 17.03.2024, ПРАЙМ
"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств
Производитель лекарственных препаратов - группа компаний "Фармасинтез" инвестирует средства в новые производства в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T08:24+0300
2024-03-17T08:25+0300
экономика
россия
иркутск
производство
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/86/827098663_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_02996b86de0ec8219b9ffeb1d4ea1490.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Производитель лекарственных препаратов - группа компаний "Фармасинтез" инвестирует средства в новые производства в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на встрече в Иркутске обсудили перспективы развития крупнейшего в России производителя социально значимых лекарственных препаратов. Заводы компании в настоящее время находятся в Иркутске и Братске. В ближайшее время на предприятии в Иркутске начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. "Еще два инвестиционных проекта предполагают строительство в Иркутске завода упаковочных материалов и нового производства лекарственных препаратов аптечного сегмента", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в до конца года в Иркутске начнет работу новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах, а в Братске компания запускает 10 новых линий по производству фармсубстанций. По словам Пуния, в общей сложности в развитие Иркутской области компания инвестирует более 3 миллиардов рублей. С учетом поддержки новых направления со стороны губернатора Приангарья и мэра Иркутска в ближайшие два года "Фармасинтез" дополнительно инвестирует в создание импортозамещающих производств около 2 миллиардов рублей, что в совокупности позволит создать более 300 новых рабочих мест.
https://1prime.ru/20240303/lekarstva-845831972.html
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/86/827098663_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2375cadbf7e35375de834c5fadd079dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иркутск, производство, лекарства
Экономика, РОССИЯ, Иркутск, производство, лекарства
08:24 17.03.2024 (обновлено: 08:25 17.03.2024)
 
"Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств

Власти Приангарья: "Фармасинтез" откроет в Иркутске новые производства лекарств

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе
% Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Производитель лекарственных препаратов - группа компаний "Фармасинтез" инвестирует средства в новые производства в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на встрече в Иркутске обсудили перспективы развития крупнейшего в России производителя социально значимых лекарственных препаратов. Заводы компании в настоящее время находятся в Иркутске и Братске. В ближайшее время на предприятии в Иркутске начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
"Еще два инвестиционных проекта предполагают строительство в Иркутске завода упаковочных материалов и нового производства лекарственных препаратов аптечного сегмента", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в до конца года в Иркутске начнет работу новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах, а в Братске компания запускает 10 новых линий по производству фармсубстанций.
Михаил Мурашко
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
3 марта, 14:37
По словам Пуния, в общей сложности в развитие Иркутской области компания инвестирует более 3 миллиардов рублей. С учетом поддержки новых направления со стороны губернатора Приангарья и мэра Иркутска в ближайшие два года "Фармасинтез" дополнительно инвестирует в создание импортозамещающих производств около 2 миллиардов рублей, что в совокупности позволит создать более 300 новых рабочих мест.
 
ЭкономикаРОССИЯИркутскпроизводстволекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала