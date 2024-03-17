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За ночь в Москве проголосовали онлайн около 70 тысяч человек - 17.03.2024, ПРАЙМ
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За ночь в Москве проголосовали онлайн около 70 тысяч человек
За ночь в Москве проголосовали онлайн около 70 тысяч человек - 17.03.2024, ПРАЙМ
За ночь в Москве проголосовали онлайн около 70 тысяч человек
Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T08:36+0300
2024-03-17T08:38+0300
выборы президента россии
онлайн-голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь", - сказал Ковалев. В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что у москвичей наблюдается высокая активность на голосовании. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-
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онлайн-голосование
Выборы президента России, онлайн-голосование
08:36 17.03.2024 (обновлено: 08:38 17.03.2024)
 
За ночь в Москве проголосовали онлайн около 70 тысяч человек

Ковалев: в Москве за ночь проголосовали онлайн около 70 тысяч человек

© fotolia.com / anshar73Москва
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© fotolia.com / anshar73
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Порядка 70 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве за ночь", - сказал Ковалев.
В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что у москвичей наблюдается высокая активность на голосовании.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку
07:13
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-
 
Выборы президента Россиионлайн-голосование
 
 
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