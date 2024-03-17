https://1prime.ru/20240317/846393695.html

Верховный шаман России проголосовал в Кызыле

Верховный шаман России проголосовал в Кызыле - 17.03.2024, ПРАЙМ

Верховный шаман России проголосовал в Кызыле

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T08:46+0300

2024-03-17T08:46+0300

2024-03-17T08:46+0300

выборы президента россии

россия

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/82861/04/828610443_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_f5723e8c4fcbfd716a752d5d57254bc3.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, голосование