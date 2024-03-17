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Верховный шаман России проголосовал в Кызыле
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле - 17.03.2024, ПРАЙМ
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T08:46+0300
2024-03-17T08:46+0300
2024-03-17T08:46+0300
выборы президента россии
россия
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, голосование
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле
РИА Новости: верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал в Кызыле
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.