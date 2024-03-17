https://1prime.ru/20240317/846394896.html

В Крыму уже проголосовали более миллиона человек

В Крыму уже проголосовали более миллиона человек - 17.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму уже проголосовали более миллиона человек

В Крыму на президентских выборах уже проголосовали свыше миллиона избирателей, явка составила более 72%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T09:20+0300

2024-03-17T09:20+0300

2024-03-17T09:20+0300

выборы президента россии

крым

голосование

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В Крыму на президентских выборах уже проголосовали свыше миллиона избирателей, явка составила более 72%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. "На 20.00 16 марта (по итогам двух дней голосования) участие в голосовании приняли 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%", - сказал Малышев журналистам. По его словам, сегодня в Крыму третий день голосования, и динамика с явкой на участки будет меняться. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-

https://1prime.ru/20240317/846394391.html

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крым, голосование