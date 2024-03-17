https://1prime.ru/20240317/846395129.html
У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь - 17.03.2024, ПРАЙМ
У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:27+0300
2024-03-17T09:27+0300
2024-03-17T09:27+0300
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молдавия
голосование
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор. Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
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молдавия, голосование
Выборы президента России, МОЛДАВИЯ, голосование
У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
РИА Новости: у единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор.
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле
Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).