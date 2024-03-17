https://1prime.ru/20240317/846395353.html

Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента

Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента

Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T09:33+0300

2024-03-17T09:33+0300

2024-03-17T09:41+0300

выборы президента россии

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 15.00 ... на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846393695.html

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россия, еао, голосование