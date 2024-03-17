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Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента
Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ
Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента
Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:33+0300
2024-03-17T09:41+0300
выборы президента россии
россия
еао
голосование
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 15.00 ... на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, еао, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, ЕАО, голосование
09:33 17.03.2024 (обновлено: 09:41 17.03.2024)
 
Явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента

Избирком: явка избирателей в ЕАО на 15.00 составила 85,5 процента

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком автономии.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
"По состоянию на 15.00 ... на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома.
Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844.
Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
#Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле
08:46
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯЕАОголосование
 
 
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