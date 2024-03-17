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Явка избирателей в целом по России к 9.28 мск составила 60 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Явка избирателей в целом по России к 9.28 мск составила 60 процентов
Явка избирателей в целом по России к 9.28 мск составила 60 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Явка избирателей в целом по России к 9.28 мск составила 60 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 9.28 мск составила 60%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:44+0300
2024-03-17T09:46+0300
выборы президента россии
россия
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 9.28 мск составила 60%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 9.28 утра воскресенья явка по стране составила 60,00%. На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846394391.html
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россия, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, голосование
09:44 17.03.2024 (обновлено: 09:46 17.03.2024)
 
Явка избирателей в целом по России к 9.28 мск составила 60 процентов

ЦИК: явка избирателей на выборах в целом по России к 9.28 мск составила 60%

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ 2024
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 9.28 мск составила 60%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.
Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 9.28 утра воскресенья явка по стране составила 60,00%.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Явка избирателей на Камчатке составила 68,25%
09:08
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯголосование
 
 
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