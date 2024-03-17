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На границе с Польшей возникла очередь из тысячи фур, сообщили на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ
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На границе с Польшей возникла очередь из тысячи фур, сообщили на Украине
На границе с Польшей возникла очередь из тысячи фур, сообщили на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ
На границе с Польшей возникла очередь из тысячи фур, сообщили на Украине
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузового транспорта на пяти контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной, на территории Польши в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T10:07+0300
2024-03-17T10:09+0300
экономика
украина
польша
граница
фуры
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Польские фермеры продолжают блокировать движение грузового транспорта на пяти контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной, на территории Польши в очереди ожидают проезда более тысячи фур, сообщил в воскресенье представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на пяти направлениях – Ягодин, Устилуг, Угринов, Шегини, Рава-Русская. В совокупности по данным направлениям на территории Польши в очереди стоят более тысячи грузовых транспортных средств", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, больше всего машин стоят в пунктах Ягодин и Рава-Русская. При этом Демченко добавил, что украинские перевозчики не устраивают протестных пикетов в ответ на блокировку со стороны Польши. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша, граница, фуры
Экономика, УКРАИНА, Польша, граница, фуры
10:07 17.03.2024 (обновлено: 10:09 17.03.2024)
 
На границе с Польшей возникла очередь из тысячи фур, сообщили на Украине

Погранслужба Украины: в очереди на границе Польши находятся более тысячи фур

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка на федеральной трассе
Автомобильная пробка на федеральной трассе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Польские фермеры продолжают блокировать движение грузового транспорта на пяти контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной, на территории Польши в очереди ожидают проезда более тысячи фур, сообщил в воскресенье представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на пяти направлениях – Ягодин, Устилуг, Угринов, Шегини, Рава-Русская. В совокупности по данным направлениям на территории Польши в очереди стоят более тысячи грузовых транспортных средств", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".
По его словам, больше всего машин стоят в пунктах Ягодин и Рава-Русская. При этом Демченко добавил, что украинские перевозчики не устраивают протестных пикетов в ответ на блокировку со стороны Польши.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Ситуация на КПП Матвеев Курган в Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
2 марта, 09:22
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
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