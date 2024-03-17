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Харитонов проголосовал на выборах президента России

Харитонов проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Харитонов проголосовал на выборах президента России

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщил... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T10:21+0300

2024-03-17T10:21+0300

2024-03-17T10:21+0300

выборы президента россии

голосование

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Харитонов опустил бюллетень в урну на избирательном участке 2828, расположенном в школе 1317 по адресу улица Академика Анохина. "Сегодня заключительный день избирательной кампании, призываю всех прийти и проголосовать... Народ как никогда в этот раз консолидировался", — заявил он и добавил, что встречался с международными наблюдателями, которые не зафиксировали практически никаких замечаний на избирательных участках. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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голосование, николай харитонов