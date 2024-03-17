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Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране достигла 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T10:24+0300

2024-03-17T10:24+0300

2024-03-17T11:21+0300

выборы президента россии

голосование

россия

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране достигла 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова."Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК.Она отметила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении."Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – всё, чему мы учили, всё, о чём мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", — сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГлава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев сообщил, что общая явка в регионе на 10.00 мск составила 78,62%."Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", — заявил он в ходе прямого включения в ЦИК РФ.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборовв Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия."По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании — 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) — 61,96%", — сказано в сообщении.Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%).По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на выборах в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил региональный избирком."Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", — информирует ведомство в своем Telegram-канале.ОМСКАЯ ОБЛАСТЬПресс-служб избиркома Омской области сообщила, что к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей — свыше 880 тысяч человек.Зампредседателя омского облизбиркома Андрей Фролов объявил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования."К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", — сказал он.Участки в регионе будут открыты до 20.00 часов по местному времени.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка избирателей на выборах в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%. Об этом сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале."На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", — сказано в сообщении.Отмечается, что в Самаре проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти — 233 716 избирателей, что составляет 45,27%.ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬПо данным избиркома Пензенской области, явка на 10.00 воскресенья, составила 67,76%."По состоянию на 10.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 631 избиратель - 67,76%", — говорится в сообщении.Отмечается, что явка за первые два дня явка в регионе составила 66,10%.ЧУВАШИЯЯвка на 10.00 мск в ходе третьего дня голосования в Чувашии превысила 62%, сообщает избирком региона."Явка избирателей по состоянию на 10.00 составляет 62,27% (564 511 избирателей). При этом явка в ДЭГ — 93,19%", — сказано в сообщении.По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей регионаМАРИЙ ЭЛИзбирком в Марий Эл сообщил, что явка на 10.00 в третий день голосования составила 55,6%"К 10.00 заключительного дня голосования на выборах президента России на избирательные участки Республики Марий Эл пришли 288 617 избирателей. На 10.00 явка в республике составила 55,65%", — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего избирателей проголосовало в Килемарском (78,54%) и Волжском (75,18%) районах региона. В Йошкар-Оле явка составила 47,49%.По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов работают 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯРеспубликанский избирком в Кабардино-Балкарии сообщил, что явка к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%."По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", — говорится в сообщении.Голосование в регионе проходит на 355 избирательных участках.ЧУКОТКАЯвка на 18.00 (09.00 мск) воскресенья на выбора на Чукотке составила 87,49%, сообщает избирком региона."По состоянию на 18.00, Чукотский автономный округ - 87,49%", — сказано в сообщении.Лидируют по явке городской округ Эгвекинот — 97,05%, Чукотский муниципальный район — 96,56%, городской округ Певек — 91,85%."В селах Нунлингран, Сиреники, Нутепельмен, Ванкарем, Конергино, Биллингс, Энурмино, Нешкан, Инчоун, Хатырка, Снежное, Краснено проголосовали 100% избирателей", — отметили в избиркоме.По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года 2024-03-17T10:24+0300 true PT1S

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голосование, россия