https://1prime.ru/20240317/846396285.html
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент - 17.03.2024, ПРАЙМ
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране достигла 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T10:24+0300
2024-03-17T10:24+0300
2024-03-17T11:21+0300
выборы президента россии
голосование
россия
?1710663673
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране достигла 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова."Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК.Она отметила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении."Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – всё, чему мы учили, всё, о чём мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", — сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГлава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев сообщил, что общая явка в регионе на 10.00 мск составила 78,62%."Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", — заявил он в ходе прямого включения в ЦИК РФ.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборовв Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия."По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании — 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) — 61,96%", — сказано в сообщении.Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%).По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на выборах в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил региональный избирком."Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", — информирует ведомство в своем Telegram-канале.ОМСКАЯ ОБЛАСТЬПресс-служб избиркома Омской области сообщила, что к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей — свыше 880 тысяч человек.Зампредседателя омского облизбиркома Андрей Фролов объявил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования."К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", — сказал он.Участки в регионе будут открыты до 20.00 часов по местному времени.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка избирателей на выборах в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%. Об этом сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале."На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", — сказано в сообщении.Отмечается, что в Самаре проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти — 233 716 избирателей, что составляет 45,27%.ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬПо данным избиркома Пензенской области, явка на 10.00 воскресенья, составила 67,76%."По состоянию на 10.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 631 избиратель - 67,76%", — говорится в сообщении.Отмечается, что явка за первые два дня явка в регионе составила 66,10%.ЧУВАШИЯЯвка на 10.00 мск в ходе третьего дня голосования в Чувашии превысила 62%, сообщает избирком региона."Явка избирателей по состоянию на 10.00 составляет 62,27% (564 511 избирателей). При этом явка в ДЭГ — 93,19%", — сказано в сообщении.По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей регионаМАРИЙ ЭЛИзбирком в Марий Эл сообщил, что явка на 10.00 в третий день голосования составила 55,6%"К 10.00 заключительного дня голосования на выборах президента России на избирательные участки Республики Марий Эл пришли 288 617 избирателей. На 10.00 явка в республике составила 55,65%", — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего избирателей проголосовало в Килемарском (78,54%) и Волжском (75,18%) районах региона. В Йошкар-Оле явка составила 47,49%.По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов работают 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯРеспубликанский избирком в Кабардино-Балкарии сообщил, что явка к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%."По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", — говорится в сообщении.Голосование в регионе проходит на 355 избирательных участках.ЧУКОТКАЯвка на 18.00 (09.00 мск) воскресенья на выбора на Чукотке составила 87,49%, сообщает избирком региона."По состоянию на 18.00, Чукотский автономный округ - 87,49%", — сказано в сообщении.Лидируют по явке городской округ Эгвекинот — 97,05%, Чукотский муниципальный район — 96,56%, городской округ Певек — 91,85%."В селах Нунлингран, Сиреники, Нутепельмен, Ванкарем, Конергино, Биллингс, Энурмино, Нешкан, Инчоун, Хатырка, Снежное, Краснено проголосовали 100% избирателей", — отметили в избиркоме.По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года
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голосование, россия
Выборы президента России, голосование, РОССИЯ
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране достигла 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.
"Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов", — заявила она в ходе брифинга в информцентре ЦИК.
Она отметила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно, чтоб ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении.
"Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне – всё, чему мы учили, всё, о чём мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы", — сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Глава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев сообщил, что общая явка в регионе на 10.00 мск составила 78,62%.
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"Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", — заявил он в ходе прямого включения в ЦИК РФ.
Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборовв Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании — 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) — 61,96%", — сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%).
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Явка на выборах в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил региональный избирком.
"Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", — информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Пресс-служб избиркома Омской области сообщила, что к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей — свыше 880 тысяч человек.
Зампредседателя омского облизбиркома Андрей Фролов объявил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования.
"К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", — сказал он.
Участки в регионе будут открыты до 20.00 часов по местному времени.
Явка избирателей на выборах в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%. Об этом сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.
"На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Самаре проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти — 233 716 избирателей, что составляет 45,27%.
По данным избиркома Пензенской области, явка на 10.00 воскресенья, составила 67,76%.
"По состоянию на 10.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 631 избиратель - 67,76%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что явка за первые два дня явка в регионе составила 66,10%.
Явка на 10.00 мск в ходе третьего дня голосования в Чувашии превысила 62%, сообщает избирком региона.
"Явка избирателей по состоянию на 10.00 составляет 62,27% (564 511 избирателей). При этом явка в ДЭГ — 93,19%", — сказано в сообщении.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей региона
Избирком в Марий Эл сообщил, что явка на 10.00 в третий день голосования составила 55,6%
"К 10.00 заключительного дня голосования на выборах президента России на избирательные участки Республики Марий Эл пришли 288 617 избирателей. На 10.00 явка в республике составила 55,65%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего избирателей проголосовало в Килемарском (78,54%) и Волжском (75,18%) районах региона. В Йошкар-Оле явка составила 47,49%.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов работают 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий.
Республиканский избирком в Кабардино-Балкарии сообщил, что явка к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%.
"По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", — говорится в сообщении.
Голосование в регионе проходит на 355 избирательных участках.
Явка на 18.00 (09.00 мск) воскресенья на выбора на Чукотке составила 87,49%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 18.00, Чукотский автономный округ - 87,49%", — сказано в сообщении.
Лидируют по явке городской округ Эгвекинот — 97,05%, Чукотский муниципальный район — 96,56%, городской округ Певек — 91,85%.
"В селах Нунлингран, Сиреники, Нутепельмен, Ванкарем, Конергино, Биллингс, Энурмино, Нешкан, Инчоун, Хатырка, Снежное, Краснено проголосовали 100% избирателей", — отметили в избиркоме.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.