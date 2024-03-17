https://1prime.ru/20240317/846396601.html

Памфилова выразила уверенность в защищенности ресурсов ЦИК

Памфилова выразила уверенность в защищенности ресурсов ЦИК - 17.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова выразила уверенность в защищенности ресурсов ЦИК

Россия отразит все атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T10:35+0300

2024-03-17T10:35+0300

2024-03-17T10:43+0300

выборы президента россии

элла памфилова

цик

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия отразит все атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим", — сказала она в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента РФ. Она также отметила, что система ГАС "Выборы не доступна для атак извне."Наша автоматизированная система ГАС "Выборы" недоступна для разного рода атак наших недругов, поэтому здесь мы абсолютно спокойны, там суперзащита", — сообщила Памфилова.По словам Памфиловой, за последние сутки было выявлено блее 12 тысяч опасных воздействий на сайт ЦИК, в том числе 4 ddos-атаки."Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут", — сообщила она.Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч атак, почти 65 тысяч – на портал наблюдения за ДЭГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846383815.html

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элла памфилова, цик