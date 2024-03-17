https://1prime.ru/20240317/846396732.html

Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали

Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали - 17.03.2024, ПРАЙМ

Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали

Более 90% зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) россиян уже проголосовали на выборах по данным на 10:00 по... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T10:39+0300

2024-03-17T10:39+0300

2024-03-17T10:39+0300

выборы президента россии

россия

онлайн-голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Более 90% зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) россиян уже проголосовали на выборах по данным на 10:00 по московскому времени, сообщили в Минцифры. "В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%", — сказано в сообщении. Отмечается, что платформа ДЭГ применяется на президентских выборах в стране впервые. К ней подключились граждане РФ от Камчатки до Калининграда. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846383815.html

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россия, онлайн-голосование