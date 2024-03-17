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Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали
Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали - 17.03.2024, ПРАЙМ
Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали
Более 90% зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) россиян уже проголосовали на выборах по данным на 10:00 по... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T10:39+0300
2024-03-17T10:39+0300
выборы президента россии
россия
онлайн-голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Более 90% зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) россиян уже проголосовали на выборах по данным на 10:00 по московскому времени, сообщили в Минцифры. "В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%", — сказано в сообщении. Отмечается, что платформа ДЭГ применяется на президентских выборах в стране впервые. К ней подключились граждане РФ от Камчатки до Калининграда. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, онлайн-голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, онлайн-голосование
10:39 17.03.2024
 
Более 90 процентов зарегистрированных на ДЭГ россиян уже проголосовали

Минцифры: более 90 процентов зарегистрированных на платформе ДЭГ уже проголосовали

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Более 90% зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) россиян уже проголосовали на выборах по данным на 10:00 по московскому времени, сообщили в Минцифры.
"В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%", — сказано в сообщении.
Отмечается, что платформа ДЭГ применяется на президентских выборах в стране впервые. К ней подключились граждане РФ от Камчатки до Калининграда.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Россиян предупредили о фейковых ресурсах ЦИК
Вчера, 17:58
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯонлайн-голосование
 
 
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