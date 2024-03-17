https://1prime.ru/20240317/846397368.html

Запад обманет. В Словакии выступили против прекращения огня на Украине

Запад обманет. В Словакии выступили против прекращения огня на Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ

Запад обманет. В Словакии выступили против прекращения огня на Украине

Многие западные политики призывают сначала остановить огонь на Украине и уже после этого приступить к мирным переговорам, но Россия на это не пойдет... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T11:04+0300

2024-03-17T11:04+0300

2024-03-17T11:05+0300

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Многие западные политики призывают сначала остановить огонь на Украине и уже после этого приступить к мирным переговорам, но Россия на это не пойдет. Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюз десятилетиями не выполняли свои обещания – так они поступят и сейчас, утверждает в статье для издания Slovo обозреватель Владимир Манда.Как он отмечает в самом начале статьи, главная идея кандидата в президенты Словакии Петера Пеллегрини, как и премьер-министра Роберта Фицо, заключается в том, что сначала нужно остановить огонь на Украине, а потом решить конфликт путем мирных переговоров, однако мнение президента России Владимира Путина принципиально отличается от идей западных политиков."Предполагаю, что в основе мнения Владимира Путина о мирных переговорах лежит, прежде всего, недоверие к США, НАТО и ЕС, недоверие, которое опирается на десятилетия невыполненных обещаний, данных западными странами России", - пишет Манда.По его мнению, переговоры не могут начаться с прекращения огня, потому что Украина и Запад могут счесть это не возможностью мирного решения, а шансом восстановить свои силы."Именно так делала Германия, Франция и Украина, когда заключались Минские договоренности. Запад и Украина воспользовались ими не для политического решения конфликта на востоке Украины, а для подготовки к силовому решению конфликта", - напоминает обозреватель.Также он напомнил, что именно Запад расстроил договор России и Украины в Стамбуле."Серьезные мирные переговоры могут начаться уже во время боев, но, в первую очередь, должны гарантировать интересы безопасности Российской Федерации, которой, как и раньше, сейчас угрожает политика США, НАТО и ЕС", - пишет обозреватель.При этом в статье подчеркивается, что Владимир Путин настаивает, что Россия готова начать переговоры когда угодно, но они должны основываться на реальном военно-политическом положении."На основании вышеизложенного я считаю, что призывы к миру приобретают реальные очертания лишь в том случае, если основаны не только на естественном стремлении человека жить в мире, но и на объективной реальности. Причем я говорю как о текущем положении, так и об объективных причинах, которые привели к этому вооруженному конфликту. Причина нынешней украинской ситуации не в российской агрессивной политике, а в давней агрессивной политике США и Североатлантического альянса по отношению к Российской Федерации", - пишет Манда.В то же время он называет подход Папы Франциска, призвавшего Украину проявить мужество взглянуть правде в глаза и выбросить белый флаг, "более реалистичным подходом к мирным переговорам, чем призыв прекратить огонь".Более того, в статье приводится мнение Пеллегрини, заявившего, что он сам "не уверен в том, что последует за прекращением огня: мирный договор или возобновление боевых действий"."В позиции Папы Франциска я бы подчеркнул один аспект. Предпосылкой к миру служит мужество "взглянуть правде в глаза", а не отводить взгляд вправо или влево. Об этом полезно задуматься не только Украине, но и США, Североатлантическому альянсу и ЕС, а также нашим собственным политикам", - заключает Манда.

https://1prime.ru/20240317/846395688.html

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украина, россия, нато