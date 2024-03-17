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Мишустин отметил особую роль сферы ЖКХ в экономике - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин отметил особую роль сферы ЖКХ в экономике
Мишустин отметил особую роль сферы ЖКХ в экономике - 17.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил особую роль сферы ЖКХ в экономике
Сфера ЖКХ занимает особое место в российской экономике, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов жилищно-коммунального... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T11:05+0300
2024-03-17T11:05+0300
михаил мишустин
жкх
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сфера ЖКХ занимает особое место в российской экономике, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "В день вашего профессионального праздника хотел бы поздравить работников жилищно-коммунального хозяйства. Поблагодарить за большой и напряжённый труд, ответственность, преданность избранному пути. Жилищно-коммунальный комплекс занимает особое место в отечественной экономике. От эффективности его работы зависят комфортные условия жизни миллионов наших граждан, функционирование учреждений и предприятий, социальной инфраструктуры", — сказано в сообщении. По словам премьера, ежегодно в России растет объем строительства, появляются новые производства, жилые кварталы. Кроме того, сотни тысяч специалистов заботятся о благоустройстве городских территорий, обеспечивают техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в многоквартирных домах, осуществляют ремонтно-восстановительные работы объектов теплоснабжения и водоснабжения. Кроме того, Мишустин отметил важность внедрения высоких технологий в работу жилищно-коммунального комплекса и уточнил, что это помогает оптимизировать процессы и снизить аварийность. Мишустин добавил, что по поручению президента Владимира Путина правительство РФ разработало меры поддержки отрасли. "Утверждена стратегия, в рамках которой реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе за счёт механизма "Инфраструктурное меню". Это значительно ускоряет обновление системы ЖКХ, а значит – повышает благополучие российских семей", - отмечается в телеграмме.
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михаил мишустин, жкх
Михаил Мишустин, ЖКХ
11:05 17.03.2024
 
Мишустин отметил особую роль сферы ЖКХ в экономике

Мишустин в поздравлении работников ЖКХ: вы занимаете особое место в российской экономике

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сфера ЖКХ занимает особое место в российской экономике, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"В день вашего профессионального праздника хотел бы поздравить работников жилищно-коммунального хозяйства. Поблагодарить за большой и напряжённый труд, ответственность, преданность избранному пути. Жилищно-коммунальный комплекс занимает особое место в отечественной экономике. От эффективности его работы зависят комфортные условия жизни миллионов наших граждан, функционирование учреждений и предприятий, социальной инфраструктуры", — сказано в сообщении.
По словам премьера, ежегодно в России растет объем строительства, появляются новые производства, жилые кварталы. Кроме того, сотни тысяч специалистов заботятся о благоустройстве городских территорий, обеспечивают техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в многоквартирных домах, осуществляют ремонтно-восстановительные работы объектов теплоснабжения и водоснабжения.
Кроме того, Мишустин отметил важность внедрения высоких технологий в работу жилищно-коммунального комплекса и уточнил, что это помогает оптимизировать процессы и снизить аварийность.
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Мишустин добавил, что по поручению президента Владимира Путина правительство РФ разработало меры поддержки отрасли.
"Утверждена стратегия, в рамках которой реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе за счёт механизма "Инфраструктурное меню". Это значительно ускоряет обновление системы ЖКХ, а значит – повышает благополучие российских семей", - отмечается в телеграмме.
 
Михаил МишустинЖКХ
 
 
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