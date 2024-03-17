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В трех московских аэропортах ввели ограничения в целях безопасности

В трех московских аэропортах ввели ограничения в целях безопасности - 17.03.2024, ПРАЙМ

В трех московских аэропортах ввели ограничения в целях безопасности

В московских аэропортах Домодедово, "Внуково" и "Жуковский", ввели временные ограничения в целях соблюдения безопасности, следует из сообщения в официальном... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T11:16+0300

2024-03-17T11:16+0300

2024-03-17T11:20+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В московских аэропортах Домодедово, "Внуково" и "Жуковский", ввели временные ограничения в целях соблюдения безопасности, следует из сообщения в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", — сказано в сообщении.Об ограничения также предупреждает пресс-служба аэропорта "Домодедово"."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 09:39", — рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что в период действия подобных ограничений самолеты перенаправлялись на запасные аэродромы. Так, в Нижний Новогород ушли рейсы, следовавшие из Норильска и Горноалтайска. Рейс, летевший из Оша, ушел на запасной аэродром в "Шереметьево".

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