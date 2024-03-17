Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Даванков проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240317/846398463.html
Даванков проголосовал на выборах президента России
Даванков проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Даванков проголосовал на выборах президента России
Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T11:36+0300
2024-03-17T11:37+0300
выборы президента россии
владислав даванков
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846262802_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_cc041e2416828b3bbf9904f0605e6b5a.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба "Новых людей". Отмечается, что он проголосовал на избирательном участке №536, находящемся в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков. Кандидат в президенты РФ призвал всех голосовать на выборах. Его слова приводит пресс-служба "Новых людей". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846396166.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846262802_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_0a2d3da287c863a97920e69235742b3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владислав даванков, голосование
Выборы президента России, Владислав Даванков, голосование
11:36 17.03.2024 (обновлено: 11:37 17.03.2024)
 
Даванков проголосовал на выборах президента России

"Новые люди": Даванков проголосовал на выборах президента РФ в родной школе в Смоленске

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба "Новых людей".
Отмечается, что он проголосовал на избирательном участке №536, находящемся в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков.
Кандидат в президенты РФ призвал всех голосовать на выборах. Его слова приводит пресс-служба "Новых людей".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Николай Харитонов - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Харитонов проголосовал на выборах президента России
10:21
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииВладислав Даванковголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала