https://1prime.ru/20240317/846398463.html

Даванков проголосовал на выборах президента России

Даванков проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Даванков проголосовал на выборах президента России

Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T11:36+0300

2024-03-17T11:36+0300

2024-03-17T11:37+0300

выборы президента россии

владислав даванков

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба "Новых людей". Отмечается, что он проголосовал на избирательном участке №536, находящемся в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков. Кандидат в президенты РФ призвал всех голосовать на выборах. Его слова приводит пресс-служба "Новых людей". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846396166.html

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владислав даванков, голосование