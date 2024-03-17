https://1prime.ru/20240317/846398463.html
Даванков проголосовал на выборах президента России
Даванков проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Даванков проголосовал на выборах президента России
Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T11:36+0300
2024-03-17T11:36+0300
2024-03-17T11:37+0300
выборы президента россии
владислав даванков
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба "Новых людей". Отмечается, что он проголосовал на избирательном участке №536, находящемся в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков. Кандидат в президенты РФ призвал всех голосовать на выборах. Его слова приводит пресс-служба "Новых людей". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846396166.html
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владислав даванков, голосование
Выборы президента России, Владислав Даванков, голосование
Даванков проголосовал на выборах президента России
"Новые люди": Даванков проголосовал на выборах президента РФ в родной школе в Смоленске
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента России в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба "Новых людей".
Отмечается, что он проголосовал на избирательном участке №536, находящемся в лицее № 1 имени академика Петрова, где учился Даванков.
Кандидат в президенты РФ призвал всех голосовать на выборах. Его слова приводит пресс-служба "Новых людей".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Харитонов проголосовал на выборах президента России
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.