https://1prime.ru/20240317/846398584.html

"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО

"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО - 17.03.2024, ПРАЙМ

"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО

Государства Запада сделали Российскую Федерацию своим главным врагом ради интересов Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в беседе с "Известиями"высказал... | 17.03.2024, ПРАЙМ

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политика

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Государства Запада сделали Российскую Федерацию своим главным врагом ради интересов Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в беседе с "Известиями"высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он заявил: "У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза".По убеждению Филиппо, наличие внешнего врага для Североатлантического альянса – это способ оправдать существование этой организации. Таким образом Вашингтон, как считает французский политик, объясняет свои военные инвестиции и вторжения в другие государства."И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре", — резюмировал Филиппо.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.

https://1prime.ru/20240317/846390423.html

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