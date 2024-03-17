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"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО
"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО - 17.03.2024, ПРАЙМ
"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО
Государства Запада сделали Российскую Федерацию своим главным врагом ради интересов Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в беседе с "Известиями"высказал... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T11:37+0300
2024-03-17T11:37+0300
2024-03-17T11:38+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Государства Запада сделали Российскую Федерацию своим главным врагом ради интересов Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в беседе с "Известиями"высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он заявил: "У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза".По убеждению Филиппо, наличие внешнего врага для Североатлантического альянса – это способ оправдать существование этой организации. Таким образом Вашингтон, как считает французский политик, объясняет свои военные инвестиции и вторжения в другие государства."И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре", — резюмировал Филиппо.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
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франция, флориан филиппо, россия, нато
Политика, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, РОССИЯ, НАТО
"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО
Политик Филиппо: Запад сделал Россию главным врагом ради интересов США и НАТО
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ.
Государства Запада сделали Российскую Федерацию своим главным врагом ради интересов Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в беседе с "Известиями"
высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, он заявил: "У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза".
По убеждению Филиппо, наличие внешнего врага для Североатлантического альянса – это способ оправдать существование этой организации. Таким образом Вашингтон, как считает французский политик, объясняет свои военные инвестиции и вторжения в другие государства.
"И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре", — резюмировал Филиппо.
В FT подсчитали, сколько Европе не хватает денег на расходы НАТО
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.