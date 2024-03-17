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Московские аэропорты вернулись к штатной работе после ограничений

Московские аэропорты вернулись к штатной работе после ограничений - 17.03.2024, ПРАЙМ

Московские аэропорты вернулись к штатной работе после ограничений

Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" заработали в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, следует из сообщения в официальном... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T11:51+0300

2024-03-17T11:51+0300

2024-03-17T11:51+0300

москва

авиация

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" заработали в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, следует из сообщения в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. Временные ограничения на работу воздушных гаваней ввели утром в воскресенье, в 09.39. "Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" вернулись к штатной работе. В 11.15 мск временные ограничения для "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", говорится в публикации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, авиация