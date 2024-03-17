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"Украина создала монстра". Риттер определил , что такое победа для России

"Украина создала монстра". Риттер определил , что такое победа для России - 17.03.2024, ПРАЙМ

"Украина создала монстра". Риттер определил , что такое победа для России

"Украина создала монстра" - объединенную общей целью Россию, которая уничтожит киевский режим. Но победа для русских не ровняется разрушению – стоит вспомнить... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T12:31+0300

2024-03-17T12:31+0300

2024-03-17T12:32+0300

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. "Украина создала монстра" - объединенную общей целью Россию, которая уничтожит киевский режим. Но победа для русских не ровняется разрушению – стоит вспомнить Чечню, где теперь русские и чеченцы сосуществуют в мире. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Украина создала монстра. Этот монстр — Россия, объединенная желанием добиться победы над этим нацистским режимом в Киеве. Это режим Зеленского, который контролирует бандеровцы. И с этим не поспоришь... Это нацистский режим. Он прекратит свое существование".При этом глава российской разведки, по словам Риттера, недавно заявил: "Да, когда все закончится, Украина перестанет существовать"."Они (власти Украины – прим. ред.), по сути, обрекли себя на небытие украинского государства в том виде, в котором вы его знаете… Таков их менталитет, такова их решимость, так что эта западная пропаганда о том, что русские ищут мира в урегулировании путем переговоров и все такое прочее, не отражает реальности на местах. Реальность на самом деле такова, что все (русские – прим. ред.) привержены этому пути к победе", - считает американский разведчик.Он особо подчеркнул, что победа для России "не определяется разрушением", а "определяется искуплением и воскрешением", и напомнил о "чеченском чуде". По его мнению, победу в Чечне ВС России принесло не разрушение Грозного, а его "совместное возрождение"."Я глубоко ценю стремление российского народа и его руководства положить конец этому конфликту (на Украине – прим. ред.) таким образом, чтобы русские и украинцы могли мирно сосуществовать, как это делают сегодня русские и чеченцы".

https://1prime.ru/20240317/846397368.html

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сша, россия, украина, победа