https://1prime.ru/20240317/846402669.html

Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов

Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов

Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T12:34+0300

2024-03-17T12:34+0300

2024-03-17T12:34+0300

пожилые россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам. -0-

https://1prime.ru/20240313/pensions-846246986.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пожилые россияне