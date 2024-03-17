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Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов
Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов
Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T12:34+0300
2024-03-17T12:34+0300
пожилые россияне
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам. -0-
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пожилые россияне
пожилые россияне
12:34 17.03.2024
 
Правительство одобрило выделение денег на проекты для пожилых и инвалидов

Правительство РФ одобрило выделение денег на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение денег на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография": принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам. -0-
 
пожилые россияне
 
 
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