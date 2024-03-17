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Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области
Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области - 17.03.2024, ПРАЙМ
Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области
Следует забыть о таком понятии, как оккупация, применительно к Херсонской области, люди здесь воодушевлены и рады, что голосуют на президентских выборах, заявил | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T12:52+0300
2024-03-17T12:52+0300
2024-03-17T12:53+0300
выборы президента россии
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - ПРАЙМ. Следует забыть о таком понятии, как оккупация, применительно к Херсонской области, люди здесь воодушевлены и рады, что голосуют на президентских выборах, заявил РИА Новости наблюдатель на выборах президента РФ из Ботсваны Сомолекае Омолемо Мотсвана. "Ни следа, ни следа оккупации. Нужно забыть про оккупацию здесь… (Выборный - ред.) процесс очень тщательный. Много процессов, всесторонняя защита от применения двойного голосования и так далее. Наблюдатели присутствуют, члены избирательных комиссий дружелюбны. Очень много людей приходят на избирательный участки. Люди голосуют. А людям, которые не могут прийти на выборные участки из-за возраста или из-за инвалидности, дают возможность проголосовать, приходя к ним на дом. Организаторы помогают по всему региону. Люди голосуют, и их волеизъявление потом будет учтено. Так что я впечатлен. Это впечатляюще", — сказал он. По его словам, нет никаких нарушений выборного процесса или оказания давления на электорат он не зафиксировал. "Похоже, что все рады голосованию. Все голосуют с удовольствием. Даже музыка на улице играет. Люди воодушевлены. Люди голосуют. Люди рады. Даже фестиваль ("Херсонская самобранка" — ред.) здесь проходит. Так что обстановка очень мирная, очень спокойная", — подчеркнул наблюдатель. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они работают в регионе в течение всех трех дней голосования.
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Голосование в основной день выборов президента РФ в Херсонской области
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ
2024-03-17T12:52+0300
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херсонская область, видео
Выборы президента России, Херсонская область
Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - ПРАЙМ. Следует забыть о таком понятии, как оккупация, применительно к Херсонской области, люди здесь воодушевлены и рады, что голосуют на президентских выборах, заявил РИА Новости наблюдатель на выборах президента РФ из Ботсваны Сомолекае Омолемо Мотсвана.
2024-03-17T12:52+0300
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PT0M58S
Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области
Наблюдатель из Ботсваны: ни следа оккупации в Херсонской области, люди рады, что голосуют
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - ПРАЙМ. Следует забыть о таком понятии, как оккупация, применительно к Херсонской области, люди здесь воодушевлены и рады, что голосуют на президентских выборах, заявил РИА Новости наблюдатель на выборах президента РФ из Ботсваны Сомолекае Омолемо Мотсвана.
"Ни следа, ни следа оккупации. Нужно забыть про оккупацию здесь… (Выборный - ред.) процесс очень тщательный. Много процессов, всесторонняя защита от применения двойного голосования и так далее. Наблюдатели присутствуют, члены избирательных комиссий дружелюбны. Очень много людей приходят на избирательный участки. Люди голосуют. А людям, которые не могут прийти на выборные участки из-за возраста или из-за инвалидности, дают возможность проголосовать, приходя к ним на дом. Организаторы помогают по всему региону. Люди голосуют, и их волеизъявление потом будет учтено. Так что я впечатлен. Это впечатляюще", — сказал он.
По его словам, нет никаких нарушений выборного процесса или оказания давления на электорат он не зафиксировал.
"Похоже, что все рады голосованию. Все голосуют с удовольствием. Даже музыка на улице играет. Люди воодушевлены. Люди голосуют. Люди рады. Даже фестиваль ("Херсонская самобранка" — ред.) здесь проходит. Так что обстановка очень мирная, очень спокойная", — подчеркнул наблюдатель.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехали на выборы в Херсонскую область РФ из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они работают в регионе в течение всех трех дней голосования.