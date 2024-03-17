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"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии

"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии - 17.03.2024, ПРАЙМ

"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии

Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление в Евросоюз Украины и отправляла ей военную помощь. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T12:57+0300

2024-03-17T12:57+0300

2024-03-17T12:58+0300

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление в Евросоюз Украины и отправляла ей военную помощь. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию "одной из самых пророссийских стран в Европе", пишет Bloomberg.Отмечается, что на сегодняшний день Словакия все "еще выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО", но грядущие выборы могут окончательно утвердить новый политический вектор страны - кандидат в президенты Петер Пеллегрини выступает союзником премьера Фицо и придерживается его взглядов.Фицо продвигает "суверенную словацкую внешнюю политику", которая подразумевает среди прочего отказ от военной помощи Киеву, а недавно он обвинил коллег политиков по Евросоюзу в том, что они не желают двигаться к мирному разрешению конфликта, пишут авторы Bloomberg.Также в статье подчеркивается, что из-за этого заявления Словакия разругалась с Великобританией и Чехией, причем Прага в итоге приостановила "правительственные консультации со Словакией в связи с разногласиями во внешней политике". Зато о словацкой политике, акцентируется в статье, положительно отозвался глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что Словакия "имеет собственное мнение о ситуации в мире".В заключение авторы материала предположили, что Фицо "не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".

https://1prime.ru/20240317/846397368.html

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