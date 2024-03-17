Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240317/846403275.html
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии - 17.03.2024, ПРАЙМ
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии
Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление в Евросоюз Украины и отправляла ей военную помощь. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T12:57+0300
2024-03-17T12:58+0300
политика
сша
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление в Евросоюз Украины и отправляла ей военную помощь. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию "одной из самых пророссийских стран в Европе", пишет Bloomberg.Отмечается, что на сегодняшний день Словакия все "еще выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО", но грядущие выборы могут окончательно утвердить новый политический вектор страны - кандидат в президенты Петер Пеллегрини выступает союзником премьера Фицо и придерживается его взглядов.Фицо продвигает "суверенную словацкую внешнюю политику", которая подразумевает среди прочего отказ от военной помощи Киеву, а недавно он обвинил коллег политиков по Евросоюзу в том, что они не желают двигаться к мирному разрешению конфликта, пишут авторы Bloomberg.Также в статье подчеркивается, что из-за этого заявления Словакия разругалась с Великобританией и Чехией, причем Прага в итоге приостановила "правительственные консультации со Словакией в связи с разногласиями во внешней политике". Зато о словацкой политике, акцентируется в статье, положительно отозвался глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что Словакия "имеет собственное мнение о ситуации в мире".В заключение авторы материала предположили, что Фицо "не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".
https://1prime.ru/20240317/846397368.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, россия
Политика, США, ЕВРОПА, РОССИЯ
12:57 17.03.2024 (обновлено: 12:58 17.03.2024)
 
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии

Bloomberg: с Фицо Словакия стала одной из самых пророссийских стран в Европе

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Словакия уже не та страна, которая ратовала за вступление в Евросоюз Украины и отправляла ей военную помощь. Возвращение Роберта Фицо к власти сделало Словакию "одной из самых пророссийских стран в Европе", пишет Bloomberg.
Отмечается, что на сегодняшний день Словакия все "еще выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО", но грядущие выборы могут окончательно утвердить новый политический вектор страны - кандидат в президенты Петер Пеллегрини выступает союзником премьера Фицо и придерживается его взглядов.
Фицо продвигает "суверенную словацкую внешнюю политику", которая подразумевает среди прочего отказ от военной помощи Киеву, а недавно он обвинил коллег политиков по Евросоюзу в том, что они не желают двигаться к мирному разрешению конфликта, пишут авторы Bloomberg.
Также в статье подчеркивается, что из-за этого заявления Словакия разругалась с Великобританией и Чехией, причем Прага в итоге приостановила "правительственные консультации со Словакией в связи с разногласиями во внешней политике". Зато о словацкой политике, акцентируется в статье, положительно отозвался глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что Словакия "имеет собственное мнение о ситуации в мире".
Самоходная зенитная установка Шилка Сирийской арабской армии на территории взятого под контроль района Мардж аль-Султан - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Запад обманет. В Словакии выступили против прекращения огня на Украине
11:04
В заключение авторы материала предположили, что Фицо "не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".
 
ПолитикаСШАЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала