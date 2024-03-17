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Явка на президентских выборах в России превысила 65 процентов

Явка на президентских выборах в России превысила 65 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка на президентских выборах в России превысила 65 процентов

Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T13:10+0300

2024-03-17T13:10+0300

2024-03-17T14:42+0300

выборы президента россии

россия

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ.Согласно данным о ходе голосования, по состоянию на 12.52 мск явка по стране составила 65,05%.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЯвка в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%. Об этом сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."На 12 часов сегодняшнего дня явка составляет 58,9%, или 2 241 878 избирателей проголосовало", - сказал он.Кузьмин напомнил, что в воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также 7 полярных станциях.АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Архангельской области к 12.00 воскресенья превысила 50%, а более 92% от подавших заявления проголосовали дистанционно, сообщили в областной избирательной комиссии."В единый день голосования явка избирателей в Поморье на участках на 12.00 составила 50,31% – 375 216 человек, ДЭГ – 94 154 (92,55% от общего числа участников ДЭГ)", — говорится в сообщении.НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Новгородской области по данным на 12.00 воскресенья превысила 58% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия."В Новгородской области явка на выборах Президента Российской Федерации на 12 часов 17 марта составила 58,43% вместе с ДЭГ. На избирательных участках проголосовали 55,85%", — информирует ведомство в своем Telegram-канале.На территории Новгородской области работает 521 избирательный участок, в том числе с 17 марта открылись три временных – в двух больницах, а также в следственном изоляторе. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек.ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Псковской области к полудню воскресенья превысила 54,5% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия."Явка на 12:00 17 марта 2024 года. Проголосовали 272 180 человек — 54,52% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 202 177 человек из 421 220 избирателей (48%). С использованием ДЭГ проголосовали 70 003 человека", – сообщает ведомство в своем Telegram-канале.ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Вологодской области на 12.00 мск без учета ДЭГ превысила 58%, сообщил избирком региона."По состоянию на 12.00 17 марта 2024 года активность избирателей Вологодской области составила 58,87 % (без учета дистанционного электронного голосования, ДЭГ), проголосовали более 458 тысяч человек", — говорится в сообщении.РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на 12.00 воскресенья в Рязанской области составила 61,86%, сообщила избирательная комиссия региона."Явка избирателей по состоянию на 12.00 17 марта в Рязанской области составила 61,86%", — сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка в Рязанской области составляла 65,14%.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка в Ростовской области на 12.00 составила 63,1%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 12.00 мск составила 63,1%.ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на 12.00 воскресенья в Ивановской области составила 67,03%, сообщила избирательная комиссия региона."По состоянию на 12.00 17 марта явка избирателей составила 67,03%", — сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Курской области на 12.00 воскресенья составила 65,51%, сообщила региональная избирательная комиссия."Явка избирателей по Курской области на 12:00 составила 584 096 человек, 65,51%", — сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Курской области.В регионе на выборах президента РФ работают 997 избирательных участков и ещё один открыт на железнодорожном вокзале для голосования лиц без регистрации по месту жительства. За ходом избирательного процесса следят более 260 наблюдателей. Людям старшего возраста помогают около 200 волонтёров. В Курской области работает система дистанционного электронного голосования.ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Орловской области на 12.00 воскресенья составляет более 69 процентов, сообщили в региональном избиркоме."Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 12.00 часов (совпадает с мск — ред.) 17 марта составила более 69 процентов", – говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работают 684 избирательных участка.ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Пензенской области по данным на 12.00 мск воскресенья превысила 71%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале."По состоянию на 12.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 709 813 избирателей — 71,17%", — говорится в сообщении.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Пензенской области, за первые два дня явка составила 66,10%.КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙОбщая явка превысила 71%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в 13.00 воскресенья в Красноярском крае составляет 71,27%.КУЗБАССОбщая явка в Кемеровской области на 13.00 мск превышает 91%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 91,29%.КАРЕЛИЯОбщая явка в Карелии по данным на 12.00 мск воскресенья составила 49,96% — с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил республиканский избирком."Общая явка (с учетом ДЭГ) — 49,96% от числа избирателей Карелии", - говорится в сообщении.По состоянию на 12.00 17 марта явка избирателей на УИК составила 45,87% от числа избирателей Карелии. Общее количество учтенных бюллетеней дистанционного электронного голосования - 41 072, что составляет 89,41% от общего количества участников. В Карелии открыты 459 постоянно действующих и 5 временных участковых избирательных комиссий. На участках ведется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели и наблюдатели от политических партий и кандидатов.ЧУВАШИЯЯвка на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья в Чувашии превысила 65%, сообщает избирком региона."Явка избирателей по состоянию на 12.00 составляет 65,08% (590 167 избирателей). При этом явка в ДЭГ — 93,97%", — говорится в сообщении.Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Чувашии составила 76,22%.По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также две - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей региона.БАШКИРИЯОбщая явка в Башкирии на 13.00 мск превысила 77%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 77,57%.РЕСПУБЛИКА КОМИЯвка на выборах президента РФ в Республике Коми, по данным на полдень воскресенья, приблизилась к 49%, сообщила региональная избирательная комиссия."Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 12 часов 17 марта 2024 года составила 48,73 процента. Проголосовали 298 651 избиратель из 612 844 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми на своей странице в соцсети "ВКонтакте".ЯНАООбщая явка в Ямало-Ненецком автономном округе на 13.00 превысила 90%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 13.00 воскресенья составила 90,15%.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯЯвка на 12.00 в третий день голосования в Северной Осетии составила 87,08%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".По данным регионального избиркома, на 10.00 воскресенья в голосовании приняли участие 84,72% избирателей."По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 12.00 часов 17 марта 2024 года, в голосовании приняли участие 87,08% избирателей (от общей численности избирателей в списках избирателей)", – говорится в Telegram-канале избиркома республики.Согласно данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрировано более 500 тысяч избирателей.КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯЯвка на 12.00 в третий день голосования в Карачаево-Черкесии составила 79,81%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы".По данным регионального избиркома, на 10.00 мск в голосовании приняли участие 218 953 избирателей – 74,15%."По данным Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" количество избирателей по состоянию на отчетное время 12.00 часов 17 марта составляет 295305 человек, проголосовали - 235690 (79,81%)" – говорится в Telegram-канале избиркома республики.В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка. В их числе три временных участка, которые организованы в Черкесске - в следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР и в республиканской больнице, а также в Архызе для отдыхающих. На всех участках применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят порядка 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение.ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАОбщая явка в Чечне на 13.00 мск составила 93,24%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 93,24%.СЕВАСТОПОЛЬОбщая явка в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на выборах президента в Запорожской области на 12.00 воскресенья превысила 80%, заявила глава местного избиркома Галина Катющенко."Голосование на выборах президента Российской Федерации продолжается и в Запорожской области. К этому часу, на 12 часов дня у нас проголосовало 80,96% избирателей. Явка на участках очень высокая", — сказала она в ходе брифинга журналистам.Она подчеркнула, что жители области с удовольствием участвуют в голосовании, а также напомнила, что участки в сельских населенных пунктах работают до 14 часов, в городах и больших крупных населенных пунктах - до 16.ДНРЯвка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий."Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%", - сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности.Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование.Как ранее сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта, помимо основного голосования на избирательных участках, продолжалась работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании.ЛНРЯвка на 12.00 третьего дня голосованияв Луганской Народной Республике составила 80,21%, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко."На 12.00 17 марта явка составила 80,21%", - сказала Кравченко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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